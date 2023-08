“Um marco na história da indústria tecnológica”: primeiro PC gaming invisível!

A criatividade não tem limites e aqueles que a exploram e ainda aliam à tecnologia conseguem gerar coisas muito curiosas. Junte-se a nós e conheça este que é o primeiro PC gaming invisível.

Por aqui, nunca dizemos que já vimos de tudo. Em algum momento, surgirá alguma coisa que nos calará e fará perceber que há pessoas e ideias para tudo (e mais alguma coisa). Desta vez, deus quis, um youtuber sonhou e a obra nasceu.

O Basically Homeless, que reúne mais de 1,8 milhões de subscritores no YouTube, decidiu criar o setup mais limpo possível e, três meses depois, montou um PC gaming invisível. Isto, após ser vencido pelo aborrecimento de ouvir outros youtubers alegarem ter uma estrutura limpa, tendo, na verdade, um rato, um teclado e um monitor em cima da secretária.

Para dar origem a um PC gaming invisível, o youtuber escondeu os elementos comuns (teclado e rato). Primeiramente, selecionou uma mesa e colocou um computador portátil no seu interior, retirando o ecrã e embutindo o dispositivo na mesa. Depois, fez furos e usou resina sintética líquida para disfarçar o teclado.

A seguir, escolheu uma câmara com sensores, de modo a dispensar o rato. Para o monitor, que não poderia ser invisível, utilizou um mini projetor, que emitia a imagem para uma folha de plástico com a ajuda de um espelho. Por estar fixada na parede com fios finos, a folha parecia flutuar.

Que tal esta invenção? Usaria?