A Xiaomi está num processo de mudança desde que anunciou o novo HyperOS para os smartphones e outros dispositivos. Este substituirá a MIUI num lote de equipamentos, mas há ainda muito suporte a manter em outros. Este processo terminará agora num lote de smartphones onde a Xiaomi deixará de oferecer atualizações.

É o fim das atualizações para estes smartphones

O processo de atualizações da Xiaomi tem acompanhado de forma próxima o que a Google liberta no Android. A empresa tem alargado o suporte para os seus smartphones e a cada nova versão do sistema esta é uma das mais rápidas a lançar as atualizações.

Com uma lista bem longa de smartphones para garantir as atualizações, a Xiaomi tem de manter este processo controlado. Assim, e por ser algo natural, tem de abandonar alguns modelos de forma periódica, para assim conseguir manter todos com o que é possível manter com novidades.

A lista de equipamentos que perdem o suporte da Xiaomi cresceu agora, com novos dispositivos a estarem assim fora do radar da marca. A lista não é extensa, mas ainda assim inclui alguns modelos bem conhecidos da Xiaomi e que estão em diferentes mercados.

Lista de equipamentos Xiaomi não é longa

Assim, e quem tem os seguintes modelos, fica de imediato sem quaisquer atualizações da Xiaomi. A lista é composta por: POCO X3, POCO X3 NFC, Mi 10T e Mi 10T Pro. Não se limitam aos mercados internacionais e focam-se também no indiano, russo ou apenas na Europa.

Apesar de perderem este suporte da marca para novas atualizações, a Xiaomi não parece ter abandonado por completo estes modelos. A marca garante que caso surjam problemas de segurança graves vão ser criadas correções para essas situações anormais.

Infelizmente, e ao contrário do que a Xiaomi pretende, tem mesmo de abandonar alguns smartphones ao longo do tempo. Estas atualizações trazem muitas vezes novidades que requerem hardware mais recente ou, simplesmente, os equipamentos já têm algum tempo de mercado, não podendo assim ser mantidos.