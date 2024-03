DXOMARK testa bateria do Galaxy S24 Ultra e fica bem longe do líder, o Honor Magic6 Pro

Quando foi apresentado, o Samsung Galaxy S24 Ultra reuniu um lote de especificações muito relevantes e muito interessantes. O foco está na fotografia e na IA, mas outros elementos destacaram-se de imediato. Entre eles estava a enorme bateria de 5000 mAh, que agora foi testada pela DXOMARK. Os resultados estão longe de serem brilhantes e deixa o Galaxy S24 Ultra bem longe do Honor Magic6 Pro, o líder.

DXOMARK testa bateria do Galaxy S24 Ultra

A Samsung equipou o Galaxy S24 Ultra com uma bateria de 5000 mAh, oferecendo 56 horas de autonomia numa utilização moderada. Ao ser testado pela DXOMARK este dispositivo teve um desempenho impressionante nos testes individuais, especialmente ao transmitir vídeos, jogar e ficar inativo com o ecrã ligado. No entanto, a autonomia diminuiu durante uma utilização normal e nos testes em movimento.

Durante a avaliação feita, o Samsung Galaxy S24 Ultra garantiu uma experiência de bateria satisfatória, ficando na metade superior da tabela da DXOMARK. Porém, em comparação com o seu antecessor, o S24 Ultra, perdeu 12 pontos devido ao desempenho mais fraco em autonomia e carregamento.

Em termos práticos, a avaliação da DXOMARK identificou vários pontos positivos no Galaxy S24 de Samsung. Destacam-se as baixas correntes de descarga na maioria dos testes, a grande autonomia em casos de teste individuais e uma excelente eficiência do carregador com fios.

Samsung fica longe do líder, o Honor Magic6 Pro

No extremo oposto, este smartphone de topo da Samsung teve alguns pontos negativos bem representados. Temos a pouca autonomia ao usar apps de redes sociais no exterior e uma relativamente menor autonomia após um carregamento rápido de apenas 5 minutos.

A eficiência da carga do Samsung Galaxy S24 Ultra foi de 75,7%, o que é relativamente menor quando comparado com outros dispositivos. No entanto, o consumo de energia residual foi inferior à média, independentemente de estar ligado ou não. As correntes de descarga do Samsung Galaxy S24 Ultra também foram geralmente muito baixas nos teste individuais.

Comparado com outros smartphones do segmento Ultra-Premium, o Samsung Galaxy S24 Ultra ainda teve um bom desempenho graças à sua autonomia e desempenho de eficiência. No entanto ficou imediatamente abaixo do iPhone 15 Plus e do Xiaomi 13 Ultra e muito longe do Honor Magic6 Pro, que está bem no topo desta lista.