WhatsApp traz de volta uma excelente funcionalidade e que todos querem usar

A interface do WhatsApp, em especial na versão Android, tem estado a mudar ao longo dos últimos meses. A Meta procura aproximar este elemento em todas as suas versões e ter uma experiência de utilização mais universal. Agora, e na versão de testes do Android, surge uma novidade que todos querem usar no dia a dia.

São muitas as mudanças que o WhatsApp tem testado nas suas apps. Querem tornar esta parte essencial do serviço num ponto mais simples de usar e muito mais intuitivo para os utilizadores. São pequenas mudanças, mas que num contexto global representam uma alteração grande.

Swipe para mudar na interface

Essa nova cara do WhatsApp tem sido testada e vista nas versões de testes do Android, numa tentativa de avaliar e experimentar mudanças que sejam úteis para todos. A mais recente muda a forma como se interage com esta app e torna-a novamente mais simples de usar.

Falamos da possibilidade de alternar entre as diferentes áreas com o arrastar das páginas. Este swipe já tinha estado presente no WhatsApp, mas acabou por ser removido algumas vezes. Desta vez espera-se que esteja a ser adicionado definitivamente e para todos poderem usar.

Uma pesquisa melhorada no WhatsApp

Para além deste novo swipe, a equipa do WhatsApp parece continuar a trabalhar em outras melhorias. Uma destas surgiu também recentemente foca-se na pesquisa. Isso pode ser visto com a chegada de uma barra de pesquisa bem visível no topo da lista de conversas deste serviço.

Esta barra de pesquisa aparecerá apenas na lista de conversas, uma vez que será aqui que incidirá. Além disso, o ícone de pesquisa na parte superior do ecrã foi removido da interface, um movimento lógico para evitar redundância de elementos na interface.

Como aconteceu em situações anteriores, estas novidades estão em testes nas versões beta do WhatsApp para o Android. Podem ser integradas em breve, mas existe sempre a possibilidade de serem simplesmente removidas ou adiadas para serem avaliadas e melhoradas mais tarde.