China quer um canhão gigante para lançar aviões hipersónicos para o espaço

Os planos da China são ousados, provavelmente revolucionários, para o nosso tempo! O país quer fabricar um canhão eletromagnético, ou railgun, que será utilizado para lançar aviões espaciais do tamanho de um Boeing747 para o espaço a uma velocidade duas vezes superior à do som.

Os cientistas chineses estão, alegadamente, a desenvolver um canhão eletromagnético gigante para lançar aviões hipersónicos para o espaço. O avião espacial seria maior do que um Boeing 747 e a tecnologia poderia ajudar a reduzir os custos de lançamento.

Segundo o South China Morning Post (SCMP), quando estiver a funcionar, o avião espacial gigante de 50 toneladas será lançado a duas vezes a velocidade do som. Os cientistas chineses trabalham no projeto (chamado Tengyun) desde 2016, mas acreditam que estão muito perto de fazer um grande avanço.

O railgun é uma pista de lançamento eletromagnética utilizada para acelerar uma aeronave hipersónica até Mach 1,6, que é quase o dobro da velocidade do som (Mach 2). Segundo consta, os enormes aviões espaciais terão mais de 39,3 metros de comprimento e pesarão 50 toneladas métricas. A ser verdade, é mais comprido do que um Boeing 737.

Após o lançamento, a nave espacial formaria a trajetória e entraria no espaço após a ignição do seu motor. Se for bem sucedida, a nova tecnologia poderá reduzir drasticamente os custos de lançamento. Isto torna-a apelativa para empresas como a NASA e a SpaceX, que ainda não conseguiram desenvolver com êxito um lançamento eletromagnético a esta escala.

Aviões espaciais lançados por canhões eletromagnéticos

Depender apenas da energia do próprio avião para descolar exigiria uma quantidade significativa de combustível e a equipa também enfrentou dificuldades em encontrar uma forma de combater os perigos de uma descolagem a baixa velocidade.

Para ultrapassar este problema, os engenheiros chineses tiveram de fazer cedências no design aerodinâmico e na disposição dos motores, o que afetou a eficiência de voo a alta velocidade das máquinas. Os cientistas que trabalham no projeto Tengyun estão confiantes de que podem resolver os problemas atuais.

A tecnologia de lançamento eletromagnético oferece uma solução promissora para ultrapassar estes desafios e emergiu como uma tecnologia de fronteira estratégica que está a ser procurada pelas principais nações do mundo.

Escreveu o cientista Li Shaowei, líder da equipa, num artigo publicado na revista Acta Aeronautica no passado dia 6 de fevereiro.

Para testar uma teoria, a Corporação da Indústria e Ciência Aeroespacial da China (CASIC) utilizará as instalações de teste de Maglev de alta velocidade com 1,93 km de comprimento e com uma via de baixo vácuo em Datong.

O objetivo original do laboratório era fornecer uma plataforma de teste fundamental para a tecnologia de comboio de levitação magnética com tubo de baixo vácuo, atualmente utilizado para testes aeroespaciais devido à sua capacidade de impulsionar objetos pesados a uma velocidade de até 1000 km/h.

A instalação de testes de Datong será alargada para 60 km de comprimento, para atingir uma velocidade máxima de funcionamento de 5000 km/h no futuro.

Um projeto ambicioso

Segundo o SCMP, o laboratório é considerado uma das "instalações de propulsão eletromagnética mais ambiciosas do planeta", razão pela qual será agora utilizado para recolher dados científicos cruciais para o projeto de lançamento espacial eletromagnético.

A NASA e a Marinha dos EUA também experimentaram sistemas de lançamento espacial eletromagnético e aviões hipersónicos, juntamente com a China.

Na década de 1990, a NASA tentou construir uma mini linha de ensaio de 14,9 metros, mas só conseguiu completar cerca de 9,8 metros devido a dificuldades técnicas e à falta de fundos. Os oficiais militares decidiram abandonar o seu ambicioso projeto e, em vez disso, concentraram-se no desenvolvimento da tecnologia de catapulta eletromagnética de baixa velocidade.