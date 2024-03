Hyundai Kauai: um carro recheado de tecnologia e desenhado para todos

A Hyundai assumiu um compromisso com o futuro e tem dado cartas no sentido de o honrar. Como tal, o seu novo Kauai é a prova do empenho da marca na eletrificação da sua frota. Bom, bonito e repleto de tecnologia. Venham conhecer o novo Kauai 100% elétrico.

Com um design robusto, dinâmico e dimensões aumentadas, o novo Kauai mantém o seu caráter icónico, apoiando estilos de vida ativos, para clientes de todas as idades e gerações, enquanto oferece novas tecnologias e funcionalidades de comodidade que proporcionam uma experiência segura, conectada e confortável.

O Kauai de segunda geração chega com um dos pacotes de produtos mais completos no subsegmento dos BSUV, incluindo uma vasta gama de grupos motopropulsores.

A Hyundai desenvolveu um carro que responde à vontade de um largo leque de clientes, oferecendo o Kauai nas variantes elétrica (EV) - normal ou de longo alcance -, híbrida elétrica (HEV) e motor de combustão interna (MCI). A par destas, também estão disponíveis versões dinâmicas N Line.

"Perto da vista… e do coração": o exterior do Kauai

Para o novo Kauai, a Hyundai rompeu com o processo de design convencional de MCI para EV e, em vez disso, desenvolveu o design de veículo elétrico para viatura com motor de combustão. Isto resultou num design exterior futurista centrado no EV, no qual a pureza dinâmica se encontra com a robustez.

Com um desempenho aerodinâmico, o caráter robusto e desportivo do SUV é personificado pelos arcos das rodas esculpidos com luzes dianteiras e traseiras embutidas, painéis laterais com design de superfície paramétrico conectado e moldagem cromada, que vai da cintura lateral ao spoiler cromado acetinado.

O design das jantes de 18'' com raios especialmente concebidos realça o caráter do Kauai.

A variante EV recebe uma luz de horizonte Pixelated Seamless (na versão Vanguard) e gráficos Pixel. Por sua vez, as variantes MCI e HEV mantêm muitas das caraterísticas de design do EV com um toque distintivo. O para-choques dianteiro distingue-se por uma guarnição tridimensional e uma placa de proteção em vez de uma grelha do radiador. As versões MCI e HEV também adicionam um revestimento preto contrastante nos arcos das rodas para lhes dar maior ênfase.

A versão HEV utiliza aletas de ar cativas (AAF) superiores e inferiores, e a versão MCI tem uma aleta de ar ativa superior para melhorar o coeficiente de resistência. A pala de ar ativa exterior confere um visual de EV ao MCI e ao HEV, melhorando simultaneamente o desempenho aerodinâmico de ambas as variantes.

Por último, a variante N Line, inspirada na performance, acrescenta um design agressivo à frente e atrás, com parachoques em forma de asa e uma postura mais baixa, tubos de escape duplos e uma saia lateral prateada em redor da carroçaria, para enfatizar a sua imagem desportiva, mas sofisticada.

As opções adicionais incluem um tejadilho preto e jantes de liga leve exclusivas N Line de 18''. No interior, a versão N Line está equipada com pedais metálicos exclusivos N Line e manete de mudanças da marca N (TGS) para a caixa manual de seis velocidades. Na versão N Line os bancos são em tecido preto com costuras a vermelho.

Especificações do Kauai EV A nova versão elétrica do Kauai tem um design distinto e reconhecível. As luzes de circulação diurna (DRL) com lâmpadas horizontais contínuas pixelizadas e os gráficos pixelizados na grelha de entrada combinam com os pormenores pixelizados embutidos no para-choques traseiro e com o design das jantes de liga leve de 17''. O design futurista e simples do para-choques inferior, bem como os espelhos retrovisores laterais pretos, uma linha de contorno preta e um tejadilho preto opcional contribuem para o estilo arrojado e elegante do veículo. Uma soleira lateral aerodinâmica termina nas robustas, mas simples, cavas das rodas na cor da carroçaria. Luzes de circulação diurna (DRL) com assinatura Pixelless Seamless Horizon Light;

Design futurista e simples do para-choques inferior e gráficos pixel na grelha de entrada;

Pormenores Pixel embutidos no para-choques traseiro;

Linha de contorno preta;

Soleira lateral aerodinâmica;

Design robusto, mas simples e limpo dos arcos das rodas na cor da carroçaria;

Jantes de liga leve de 17'', com design que se assemelha a Pixels.

Especificações do Kauai MCI/ HEV As versões MCI e HEV do novíssimo Kauai melhoram a aerodinâmica e os coeficientes de resistência com aletas de ar ativas (AAF) superiores (MCI/HEV) e inferiores (HEV). Um design arrojado e robusto da chapa de proteção complementa as cavas das rodas em preto contrastante. A pintura preta opcional para o revestimento, os frisos laterais e o para-choques contrasta com os espelhos retrovisores laterais e o tejadilho na cor da carroçaria. Elementos futuristas como as luzes DRL (Seamless Horizon Lamp) e um friso tridimensional na frente do veículo completam o novo design. Seamless - Luzes de circulação diurnas com assinatura Horizon Light contínua;

Grelha do radiador baixa com aletas de ar ativas;

Design arrojado e robusto da chapa de proteção contra derrapagem;

Teto e espelhos laterais na cor da carroçaria com opções selecionadas de cor da carroçaria;

2 tons (tejadilho preto) com opções selecionadas de cor da carroçaria Pintura preta (opcional) no revestimento, nos frisos laterais e no para-choques;

Tinta ecológica composta por ~20% de resíduos de pneus (de série: plástico sem tinta);

Design contrastante e arrojado dos arcos das rodas (preto);

Aletas de ar ativas (AAF) superiores (MCI + HEV) e inferiores (HEV), para uma melhoria do coeficiente aerodinâmico/arrasto.

Especificações do Kauai N Line Na variante desportiva, mas sofisticada, N Line do novo Kauai, o design é mais agressivo na frente e na traseira. A grelha desportiva distintiva e as entradas de ar, o para-choques em forma de asa e os tubos de escape duplos conferem ao veículo uma caraterística desportiva, enquanto os espelhos retrovisores laterais em preto brilhante e o tejadilho opcional em dois tons de preto, juntamente com a saia lateral prateada que envolve a carroçaria, criam uma postura mais baixa e realçam uma imagem de alta performance. Jantes de liga leve de 18'' específicas e exclusivas, pedais metálicos exclusivos N Line e uma manete de mudanças N Brand (TGS) distinguem a versão N Line Kauai das outras variantes. Design dianteiro e traseiro mais agressivo e desportivo;

Design do para-choques inferior em forma de asa, para realçar a imagem desportiva;

Tubos de escape duplos;

Espelhos retrovisores laterais em preto brilhante;

Teto preto em dois tons;

Spoiler tipo asa adicional para um melhor desempenho aerodinâmico e para acentuar a imagem de alta performance (opcional);

A saia lateral prateada que envolve a parte inferior da carroçaria origina uma postura mais baixa e acentua a imagem de alta performance;

Pedais metálicos exclusivos N Line;

Alavanca de velocidades da marca N (TGS);

Jantes de liga leve de 18 '' específicas, design exclusivo N Line (opcional);

Assentos em tecido exclusivos da N Line.

Um interior de onde não apetece sair

Com base nas dimensões ampliadas do modelo e na arquitetura universal derivada dos veículos elétricos, a Hyundai Motor conseguiu conceber um "espaço habitável" interior flexível e modular, para abranger uma maior variedade de estilos de vida.

O novo Kauai oferece uma configuração ampla e aberta para maior conforto dos passageiros e fácil arrumação da carga.

A arquitetura centrada no condutor na fila da frente é acentuada por um C-Pad horizontal flutuante com um ecrã panorâmico duplo de 12,3'' integrado, que vinca o caráter high-tech do Kauai.

Como parte da nova configuração do Kauai, o seletor de velocidades shift-by-wire foi deslocado da consola central para trás do volante, o que permite mais arrumação na área aberta da consola, que pode ser utilizada para porta-copos ou arrumação de sacos grandes.

A disposição também realça o interior maior e mais amplo do Kauai, proporcionando um espaço versátil e confortável para o condutor e os passageiros.

Os bancos totalmente rebatíveis da segunda fila e o compartimento traseiro proporcionam até 466 litros (com base na norma VDA) de capacidade de carga, para satisfazer o mais elevado nível de necessidades dos clientes, com maior comodidade de carga.

Especificicações do Kauai EV

A somar à luz de horizonte sem descontinuidades e dos gráficos pixelizados, a Kauai Electric oferece ainda mais funcionalidades para uma melhor experiência do cliente. O condicionamento da bateria garante um carregamento seguro e uma maior autonomia no inverno.

Um sistema de prevenção de congelamento da porta de carregamento permite ao utilizador abri-la a temperaturas de -30º C. Uma nova iluminação da porta de carregamento assegura a visibilidade noturna.

O novo i-PEDAL proporciona um modo de condução que permite aos condutores acelerar, desacelerar e parar, utilizando apenas o pedal do acelerador.

O Kauai EV também está equipado com um sistema de regeneração inteligente, que ajusta automaticamente a quantidade de travagem regenerativa, com base na informação do fluxo de trânsito à frente.

E a tecnologia do Hyundai Kauai?

O novo Kauai eleva a conetividade a um novo patamar com atualizações contínuas de software Overthe-Air (OTA), permitindo que os proprietários de automóveis economizem em custos e tenham os seus carros equipados com o software mais recente, proporcionando uma experiência atualizável.

No interior, o ecrã panorâmico duplo de 12,3'' está integrado no sistema de navegação áudio-vídeo (AVN), para proporcionar aos condutores uma experiência totalmente digital de grupo de instrumentos e infoentretenimento.

O novo Kauai será o primeiro modelo Hyundai a aplicar o novo Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), que fornece gráficos avançados e uma unidade perfeita entre os ecrãs do veículo. Tanto o condutor como os passageiros têm acesso a dois carregadores USB-C (incluindo um com suporte de dados) e a uma tomada elétrica de 12V na frente, bem como a dois carregadores USB-C na traseira.

O Kauai está também equipado com a versão mais recente da tecnologia de conetividade da Hyundai. O serviço de streaming Bluelink® para música e vídeos será disponibilizado mais tarde.

Hyundai não brinca quando a segurança está em jogo

O Kauai de segunda geração está equipado com o nível mais avançado de funcionalidades Hyundai Smart Sense ADAS, que não estão disponíveis na maioria dos outros SUV do subsegmento B, garantindo os mais elevados níveis de segurança e comodidade na estrada.

O ICC (In-cabin Camera) utiliza a câmara interna do veículo para analisar a atenção do condutor e, em caso de sonolência ou descuido, alertá-lo ou intervir, se necessário.

Nas versões Vanguard e N Line, o Radar de Ângulo Morto e Prevenção de Colisão (BCA) inclui o Alerta de Tráfego na Retaguarda do Veículo com Assistência (RCCA), para ajudar a efetuar uma mudança de faixa, emitindo um alerta para o risco de colisão com veículos no ângulo morto. Se necessário, a travagem é aplicada automaticamente para evitar um acidente.

O novo Kauai está equipado com vários outros sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS):

Sistema de Manutenção na Faixa de Rodagem (LKA);

Assistente Inteligente de Limites de Velocidade (ISLA);

Alerta de Fadiga do Condutor (DAW);

Sistema de Controlo Automático dos Máximos (HBA).

Está também equipado com várias outras funções de assistência à condução:

Cruise Control Inteligente (SCC);

Cruise Control Inteligente baseado na Navegação (NSCC);

Assistente de Acompanhamento na Faixa de Rodagem (LFA).

Para um estacionamento seguro, o novo Kauai oferece o sistema de Aviso de Distância de Estacionamento à frente/lado/atrás (PDW).

Especificações técnicas e disponibilidade no mercado

Variante Motor kW (cv) Binário (combinado) MCI 1.0 T-GDi 88 (120) 200 nm HEV 1.6 T-GDi 104 (141) 265 nm EV 400 V 48,4 kWh 114,6 (156) 255 nm 65,4 kWh 160 (218) 255 nm

Opções de desempenho e de grupos motopropulsores A segunda geração do Kauai oferece um dos pacotes de produtos mais abrangentes no subsegmento dos B-SUV, incluindo uma vasta gama de grupos motopropulsores. Os clientes podem escolher entre as variantes VE (com autonomia de série ou de longo alcance), híbrido-elétrico (HEV) e de motor de combustão interna (MCI), bem como as versões desportivas N Line de cada uma delas. A variante MCI está disponível com um motor 1.0 T-GDi. O 1.0 T-GDi tem uma potência máxima de 120 cv, um binário de até 200 Nm e uma velocidade máxima de 180 km/h. Para esta versão estão disponíveis uma transmissão automática de dupla embraiagem de sete velocidades (7DCT) ou uma transmissão manual de seis velocidades (6MT). Quando equipado com uma transmissão de dupla embraiagem de sete velocidades (7DCT) e tração dianteira (FWD), o 1.0 T-GDi pode acelerar dos 0 aos 100 Km/h em 11,7 segundos. A variante HEV disponível é alimentada por um motor de injeção direta GDi de 1,6 litros especialmente calibrado, associado a um motor elétrico que proporciona uma aceleração impressionante e uma elevada eficiência, com uma potência combinada de 141 cv e até 265 Nm de binário. Este grupo motopropulsor totalmente híbrido só é comercializado com uma transmissão de dupla embraiagem de sete velocidades (7DCT) e tração dianteira (FWD), acelerando dos 0 aos 100 km/h em 10,9 segundos. A versão Electric é proposta com duas opções de baterias. A versão de grande autonomia, com uma bateria de 65,4 kWh, dispõe de um motor elétrico que debita uma potência máxima de 218 cv (160 kW) e oferece uma autonomia máxima de mais de 514 quilómetros (WLTP). A versão de gama normal tem uma bateria com uma capacidade de 48,4 kWh e um motor elétrico com uma potência de 151 cv (111 kW), apresentando uma autonomia máxima de 377 quilómetros (WLTP). Através do carregamento rápido de 102,3 kW CC, a bateria do Kauai Electric pode ser carregada de 10% a 80% da sua capacidade em 41 minutos. Em 15 minutos, a versão de grande autonomia com bateria de 65,4 kWh e jantes de 17'' pode adicionar até 162 km e a versão de gama normal com 48,4 kWh e jantes de 17'' pode acrescentar até 114 km (ciclo combinado WLTP). Com um carregamento AC de 11 kW, a versão de série com bateria de 48,4 kWh é carregada em 4 horas e 55 minutos, enquanto a versão de grande autonomia com bateria de 65,4 kWh fica carregada em 6 horas e 55 minutos.

O novo Hyundai Kauai EV estará disponível para entrega no mercado nacional a partir do final de março e contará com uma campanha especial de lançamento com Preço Promocional Chave na Mão a partir de 32.990 € + IVA (campanha válida para empresas).