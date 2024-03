Vídeo mostra o primeiro paciente com o implante Neuralink a jogar xadrez com a mente

Elon Musk anunciou há cerca de dois meses que a Neuralink tinha efetuado o primeiro implante humano. Mais tarde, o empresário afirmou que a recuperação do paciente foi boa e que não foram detetados efeitos secundários. Agora, a Neuralink partilhou um vídeo deste paciente a jogar xadrez com a mente.

Elon Musk partilhou uma transmissão em direto no X com um dos engenheiros da Neuralink e Noland Arbaugh, o primeiro paciente com o dispositivo da empresa. As imagens mostram o jovem de 29 anos a utilizar o cursor de um portátil Mac apenas com os seus pensamentos para jogar xadrez online.

O primeiro teste clínico em humanos da Neuralink de Musk

Depois dos testes em animais, um dos grandes desafios da empresa fundada por Musk era o primeiro teste em humanos. Até agora, tudo parece estar a correr bem. Arbaugh diz que sofreu "um acidente de mergulho" há oito anos e perdeu a função muscular dos ombros para baixo.

Não tenho qualquer sensação ou movimento abaixo do nível da lesão.

Disse no vídeo transmitido a partir de sua casa. Arbaugh teve alta um dia após a cirurgia, mas não conseguiu mover o cursor do computador imediatamente depois, porque teve de treinar-se para imaginar os movimentos do computador.

"Já mudou a minha vida"

O paciente pode agora usar o seu computador mais livremente, e até mesmo para algumas das suas tarefas favoritas, como jogar xadrez. Embora reconheça que ainda há muito trabalho a fazer com este tipo de implante para ajudar as pessoas, afirma que já mudou a sua vida.

Vale a pena notar que esta não é a primeira Brain-Computer Interface (BCI) que permite aos pacientes mover o cursor. Matthew Nagle, de 25 anos, conseguiu fazê-lo há mais de 18 anos, depois de receber um implante num hospital em Massachusetts, EUA. No entanto, na altura, a tecnologia não era assim tão avançada.

O implante de Nagle necessitava de uma ligação física a um dispositivo externo para poder funcionar. A tecnologia da Neuralink permite que o dispositivo funcione sem a necessidade de uma ligação com fios. Para além da empresa fundada por Musk, há outras que trabalham em projetos deste tipo, como a australiana Synchron.

