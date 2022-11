Implante cerebral permite enviar mensagens utilizando apenas a mente

Se lhe está a parecer uma ideia futurista, não está a pensar mal, mas, aparentemente, o futuro pode ser agora. Afinal, este implante possibilita realmente o envio de mensagens de texto, através da mente.

Chama-se Stentrode e traduz sinais cerebrais em ações concretas.

Já se deve ter cruzado com o nome Neuralink e nos planos que o empresário Elon Musk tem para ela. Esta empresa surge no sentido de curar problemas cerebrais e de aperfeiçoar o cérebro humano. Da mesma forma, a Synchron também pretende ser uma aliada no dia-a-dia dos utilizadores, facilitando-lho.

O implante da Synchron foi batizado de Stentrode e trata-se de um pequeno dispositivo que, uma vez instalado no córtex cerebral, através dos vasos sanguíneos, permite que os sinais sejam traduzidos em ações concretas, mas não complexas. Portanto, pessoas com deficiência motora, por exemplo, poderão recorrer a esta tecnologia para responder a mensagens.

Isso é possível, uma vez que o implante utiliza sensores que registam a atividade cerebral e enviam esses sinais para um nó no peito do paciente. Este transmite a informação sem fios para um recetor chamado axon, que irá processar e traduzir os sinais em comandos que podem ser reconhecidos pelo iPhone, iPad ou qualquer dispositivo Bluetooth.

O Stentrode não consegue interpretar ondas cerebrais complexas. No entanto, é suficientemente bom para que as pessoas escrevam e enviem mensagens de texto para comunicarem. Mesmo o cérebro de pessoas paralisadas é capaz de enviar instruções, pelo que o implante deteta os sinais e transmite-os, da mesma forma, para o nó. Por sua vez, este recebe e traduz essas ondas, através de um software alimentado por inteligência artificial e por um modelo de aprendizagem automática.

De acordo com o Semafor, atualmente, o implante da Synchron tem quatro utilizadores. Um deles é Rodney Gorham, um vendedor de software reformado que sofre de esclerose lateral amiotrófica, e cujo implante lhe permite enviar mensagens de uma palavra através do seu iPad. Depois de conseguir aprovação da US Food and Drug Administration, a Synchron está a trabalhar em estreita parceria com a Apple, por forma a implementar a tecnologia nos seus iPhones.

Embora o processo esteja encaminhado para ser acessível àqueles que necessitem, os pacientes deverão estar conscientes de que o implante é permanente, porque as próprias células integram os sensores nos tecidos após alguns dias.

Leia também: