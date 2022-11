Pplware Classics…

Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Mystify - INXS

O grupo começou como The Farriss Brothers mas mudou de nome depois do lançamento do álbum INXS em 1980. O sucesso só viria em 1983 com o lançamento do compacto "Original Sin" e o grupo, que tocava mais o estilo New Wave, mudou para um Rock mais puro durante o resto dos anos 80.

O auge da popularidade mundial dos INXS veio com Kick, de 1987. A banda lançou sucesso atrás de sucesso como: New Sensation, Never Tear Us Apart, Need You Tonight, Mystify, Suicide Blonde, Disappear, Bitter Tears e By My Side.

Durante os anos 80 e 90 ow INXS exerceram uma influência definitiva na música australiana, levando ao estrelato diversos músicos de sua terra natal. A banda trabalhava bem próxima de outros artistas da Austrália, como os The Models e Jenny Morris, ajudando-os a estabilizarem as suas carreiras.

Em 22 de novembro de 1997 Hutchence foi encontrado morto no quarto 524 do hotel Ritz-Carlton em Sydney, na véspera da turné de celebração dos 20 anos da banda, por suicídio. O cantor tinha um grave dano cerebral resultado de um incidente ocorrido na Dinamarca em 1992 que agravou um quadro de depressão.

Apesar disso a banda continuou, com Jimmy Barnes e Terence Trent D'Arby como vocalistas temporários. Jon Stevens, ex-Noiseworks começou a cantar com o INXS em 2000, e foi nomeado integrante oficial em 2002. Entretanto ele deixou a banda em 2003 após gravar apenas uma canção ("I Get Up").

Os INXS voltaram a ser notícia em 2004 quando foi anunciado que um novo reality show chamado "Rock Star" apresentaria um concurso para encontrar um novo vocalista para a banda. J.D. Fortune um cantor canadiano foi o vencedor do reality e permaneceu com a banda até agosto de 2011.

Em Novembro de 2012 confirmaram em comunicado o fim da banda de rock fundada há 35 anos.

Desde a sua formação em 1977, os INXS venderam mais de 75 milhões de álbuns.

In Wikipedia

