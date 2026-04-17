Spotify renova interface para elevar experiência no iPad e tablets Android

Como um dos maiores serviços de streaming de música na Internet, o Spotify tem presença em muitos sistemas e dispositivos. Em cada um tenta oferecer a melhor interface, para que seja simples de usar e intuitivo. Nesse contexto traz agora uma mudança grande nos tablets Android e no iPad, para elevar ainda mais a experiência de utilização.

Spotify está melhor nos tablets Android e iPad

O Spotify continua a sua caminhada para se tornar a aplicação de áudio definitiva. As recentes atualizações mostram um foco claro na experiência de utilização em ecrãs maiores. Longe de ser apenas uma versão "esticada" do smartphone, a interface para tablets Android e iPad foi refinada para aproveitar cada polegada de ecrã, transformando o dispositivo num verdadeiro centro de comando musical e de podcasts.

A grande diferença desta abordagem reside na forma como a navegação foi reestruturada. Em vez de esconder as opções em menus laterais complexos, o Spotify para tablets Android utiliza agora uma barra lateral persistente que facilita o acesso rápido à biblioteca, playlists e às novas tabelas de tendências. Esta disposição permite que o utilizador explore o catálogo enquanto mantém o controlo da reprodução visível.

Isto é algo essencial para quem utiliza o tablet como ferramenta de trabalho ou de entretenimento doméstico. A fluidez é também a palavra de ordem. A transição entre o modo vertical e horizontal está mais rápida, adaptando os elementos visuais de forma inteligente. No iPad, em particular, a integração com as funcionalidades do iPadOS foi também ajustada e adaptada ao ecrã maior.

Interface pensada para produtividade e lazer

No caso do tablet da Apple, permite uma gestão de janelas mais eficiente, ideal para quem gosta de ouvir música enquanto navega na web ou edita documentos. Controlo total e gestão de dados no ecrã tátil A experiência tátil foi também alvo de melhorias significativas. Os elementos de controlo estão mais generosos, minimizando toques acidentais e tornando a interação mais natural.

Esta otimização estende-se à gestão da privacidade e dos cookies de publicidade, que agora surgem de forma mais clara e organizada nos ecrãs maiores, permitindo que o utilizador configure as suas preferências de rastreio com poucos toques e total transparência. Para além do aspeto visual, o motor de recomendações e as tabelas "Viral 50" ganham uma nova vida nestes dispositivos.

A apresentação de capas de álbuns e detalhes de artistas em alta resolução aproveita as capacidades dos ecrãs modernos, tornando a descoberta de novos conteúdos uma experiência muito mais imersiva do que num telemóvel convencional. Com estas mudanças, o Spotify garante que, independentemente do dispositivo, a música continua a ser o centro das atenções, com a tecnologia a servir de ponte invisível para o utilizador.