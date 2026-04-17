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Autocarro autónomo transporta pessoas pela primeira vez sem condutor na Noruega

· Motores/Energia 3 Comentários

Imagem: NRK

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. PM says:
    17 de Abril de 2026 às 11:51

    Muito interessante de ver cá na tuga em hora de ponta e tudo a monte dentro do bus, principalmente para os tugas que são todos cumpridores e respeitadores uns com os outros…

    Responder
  2. Max says:
    17 de Abril de 2026 às 11:52

    Gemini: “Tecnologia a Bordo
    Para conseguir navegar sem intervenção humana em Stavanger, o autocarro utiliza:
    1. Sensores LiDAR: Varrem o ambiente em 3D com lasers para criar um mapa preciso em tempo real e detetar peões ou objetos a 360 graus.
    2. Câmaras de Visão Computacional: Identificam sinais de trânsito, cores de semáforos e interpretam o comportamento de outros utilizadores da estrada.
    3. GPS de Alta Precisão (RTK): Permite uma localização com margem de erro de apenas alguns centímetros, essencial para manter o autocarro na sua via estreita.
    Curiosidade: Stavanger foi escolhida para este teste histórico devido à sua estratégia de “Smart City” e por possuir uma infraestrutura já preparada para comunicar com o veículo (conhecida como V2I – Vehicle-to-Infrastructure), permitindo que o autocarro “fale” com os semáforos da cidade.”

    Responder
  3. Realista says:
    17 de Abril de 2026 às 12:01

    Em Portugal os trabalhadores vão fazer greve para não permitir esses veículos nas suas frotas…

    Responder

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