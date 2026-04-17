Autocarro autónomo transporta pessoas pela primeira vez sem condutor na Noruega

Pela primeira vez na história da Noruega, um autocarro transportou passageiros em tráfego normal, sem um único ser humano ao volante.

Desde 2022 que os autocarros autónomos são uma visão familiar na região de Stavanger, na Noruega. Contudo, circulavam com um condutor de segurança, por forma a intervir caso a tecnologia falhasse.

Entretanto, após dez anos de tentativas, falhas e espera, um autocarro transportou passageiros em tráfego normal, sem um único ser humano ao volante.

Isto é muito importante para nós. É um marco!

Disse Gry Johansen, diretora da Administração das Estradas Públicas da Noruega, que concedeu agora luz verde à Vy e à Kolumbus para remover a rede de segurança que o condutor pronto a intervir representava no autocarro autónomo.

Após a autorização, pela primeira vez na Noruega, na semana passada, um autocarro autónomo circulou no tráfego real, completamente sem condutor de segurança ao volante, dando início a um importante teste piloto.

O percurso liga Gausel, em Stavanger, passando pelo Hospital Universitário de Stavanger até à Universidade de Stavanger. O autocarro circulará em rotas adaptadas aos turnos e mudanças de turno do hospital universitário, de forma a que a solução seja, também, testada com trabalhadores a caminho do emprego.

Se o teste correr conforme planeado, qualquer pessoa no Estado norueguês poderá apanhar autocarros sem condutor, a partir de maio.

É muito emocionante ver que se dá agora mais um passo em frente na tecnologia autónoma aqui em Stavanger. Estive presente na inauguração do projeto de autocarros em 2022. Agora, vamos dar o passo de retirar o condutor do volante.

Afirmou Jon Ivar Nygård, ministro dos Transportes e Comunicações.

Segundo Kai Kristoffersen, da Vy, esta solução autónoma permitirá a circulação de muitos autocarros, resolvendo "um problema para o hospital e para a universidade, onde todos os dias se deslocam muitas pessoas que aí não residem".

Estado da Noruega trilha este caminho autónomo há 10 anos

Conforme contado pela NRK, a maior organização de media da Noruega, propriedade do Governo do país, o caminho até aos autocarros sem condutor foi consideravelmente mais longo do que os otimistas imaginavam há dez anos.

Em 2016, os políticos locais de Stavanger queriam os autocarros em circulação na cidade o mais rapidamente possível. Em dezembro de 2017, a Direção de Estradas deu autorização para testar veículos autónomos em vias públicas.

Assim, o primeiro autocarro autónomo norueguês em serviço regular entrou em funcionamento em 2018, em Forus, nos arredores de Stavanger, numa área fechada.

Quase dez anos depois, as autoridades consideram que a tecnologia está suficientemente madura para que o autocarro se gira sozinho, sem um condutor pronto a intervir.

Segundo Nygård, este passo "abre possibilidades a longo prazo", uma vez que, em Stavanger, "existem vias dedicadas exclusivamente a autocarros, o que facilita a utilização de autocarros autónomos".

Sabemos também que enfrentaremos escassez de condutores no futuro. Há muitos lugares no país onde não é fácil estabelecer transportes públicos. Talvez aqui residam oportunidades para desenvolver transportes coletivos para além do que já temos hoje.

Disse o ministro dos Transportes da Noruega.

De acordo com a diretora da Administração das Estradas Públicas da Noruega, "não temos quaisquer preocupações em permitir que o condutor saia do lugar de condução".

Afinal, "foi testado que o autocarro reage a peões nas passadeiras e se comporta pelo menos tão bem como qualquer bom condutor"; e o veículo "foi testado relativamente à velocidade e a outros obstáculos na faixa de rodagem".

Segundo Gry Johansen, "tanto os testes como as avaliações de risco realizadas têm sido positivos nesse aspeto".