PplWare Mobile

Governo autoriza testes de condução autónoma na via pública em Portugal

· Motores/Energia 7 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Patinhas says:
    17 de Abril de 2026 às 10:43

    Acho que cá vai ser problemático. A condução autónoma segue regras. Os Portugueses seguem “atalhos”, truques, espertices, pressão e muito incumprimento das regras.

    Responder
  2. Yamahia says:
    17 de Abril de 2026 às 11:14

    Medo…

    Responder
  3. wOne says:
    17 de Abril de 2026 às 11:17

    DISCORDO completamente, volto a repetir D-I-S-C-O-R-D-O disto:
    « novo regime para aprender a conduzir com um tutor, em vez das aulas práticas nas escolas de condução.»

    É possivel alguem ensinar uma pessoa a conduzir com um tutor? Sim é.
    É possível alguem ensinar uma pessoa a conduzir com um tutor e em Segurança? Não! Não! Se o carro não estiver adaptado para isso não há segurança nenhuma.

    O problema aqui é, o tutor tem experiência ok tudo bem e se estiver em “formação” numa rua íngreme e o carro deslizar para trás, quem é que paga? Mais… justificam o quê? Falta de distância de segurança? E se existir a distância de segurança?

    E mais outra… quem garante que após houver um acidente com outra pessoa, o tutor diz que não estava a ensinar a conduzir? Recusa-se a dizer que estava a dar “formação” a pessoa do nada, o que é que é feito nesses casos?

    Isso vai dar molho, vai dar errado e prevejo que irá existir prejuizos enormes e mais acidentes. Se querem fazer isso deviam fazer isso num autodromo / pistas adequadas e seguras para realizar este tipo de “ensino de condução” sem prejudicar a terceiros.

    É só a minha opinião e claro se esta parte for para a frente. Vai existir enormes prejuizos e muito provavelmente para além do acidente, poderá aumentar as chances de violência, uma vez que o tutor apesar de estar habilitado, não está “formado” ou adequado para dar aulas de condução, a menos que adapte o carro como as escolas de condução ou que exista esses carros para venda.

    Responder
  4. rui abrantes says:
    17 de Abril de 2026 às 11:21

    Com as estradas cheias de buracos, culectores e lombas com o mato nas estrdas e os sinais tapados tem tudo pra correr be.

    Responder
  5. Max says:
    17 de Abril de 2026 às 11:36

    “Testes” … testes é em ambiente controlado, com um condutor da marca atrás do volante, sempre atento e pronto a intervir.
    Quanto à aprendizagem fora das escolas de condução, que aí sim, convinha saber como será feito na via pública – ficou-se a saber que o tutor fica responsável “pelos danos e infrações cometidas pelo candidato”. Quanto aos danos, não custa perceber que vai ser preciso um seguro especial, visto que o seguro normal só cobre condutores devidamente habilitados (e autorizados).
    Tanto bréu-bréu sobre isto, quando não é mais do que uma imposição da UE. Na prática, as escolas podem ficar descansadas que é mais fácil e barato mandar para lá os filhos.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Fará sentido termos centrais nucleares em Portugal?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Spotify nos tablets e iPad

Google revela app de pesquisa para o Windows

Google Search Live em mais de 200 países!