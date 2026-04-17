Governo autoriza testes de condução autónoma na via pública em Portugal
Há décadas que a ideia de um carro capaz de conduzir por si mesmo deixou de ser ficção científica para se tornar uma promessa tecnológica concreta. Com investimentos crescentes por parte de fabricantes e gigantes tecnológicas, os veículos autónomos aproximam-se a passos largos das nossas estradas. Portugal começa, agora, a dar os primeiros passos, com o objetivo de enquadrar esta nova realidade.
Esta quinta-feira, o ministro da Presidência, Leitão Amaro, anunciou que o Conselho de Ministros aprovou a autorização da realização de "testes de condução autónoma na via pública", por forma a "colocar Portugal no futuro".
Através de sistemas autónomos de condução, estes testes são autorizados em "poucos países na Europa e no mundo". Por isso, a autorização do Governo português "permite inovação e atração de investimento estrangeiro".
Apesar da ambição, o ministro salientou que "é preciso licenciamento para poder colocar veículos em condução autónoma nas estradas portuguesas com requisitos claros", o que deverá "garantir a segurança para todos".
Novidades relativamente à carta de condução
Antes disso, Leitão Amaro explorou outros tópicos, nomeadamente o novo regime para aprender a conduzir com um tutor, em vez das aulas práticas nas escolas de condução.
Na sua intervenção, o ministro especificou, por exemplo, que o responsável terá de ter pelo menos dez anos de carta, uma condição que não tinha sido anunciada em janeiro, na altura em que a medida foi lançada.
Além disso, o tutor fica responsável "pelos danos e infrações cometidas pelo candidato" e, caso falhe o teste de aferição (facultativo) numa escola de condução, só poderá repetir o exame quatro meses depois, caso opte por continuar no regime de aprendizagem fora da escola.
Num leque de mais novidades, Leitão Amaro referiu que as escolas de condução passarão, igualmente, a poder partilhar veículos entre si; e anunciou mudanças na Categoria B1 da carta, que passará a permitir a condução de veículos agrícolas de quatro rodas até 450 kg.
Segundo Leitão Amaro, a burocracia será melhorada com a introdução de medidas na confirmação digital de autenticidade de cartas "perdidas ou furtadas", bem como de novas "tecnologias de suporte à avaliação dos exames de condução", tudo com o objetivo de combater a fraude.
Passa a ser, também, permitido realizar exames teóricos em "língua estrangeira".
Acho que cá vai ser problemático. A condução autónoma segue regras. Os Portugueses seguem “atalhos”, truques, espertices, pressão e muito incumprimento das regras.
É um bom terreno para os modelos treinarem antes de irem com os carros para países como os que estão no norte de África… 😀
Vamos ver os carros parados nas beira de estrada em estado de ansiedade por não conseguirem entender a forma do Tuga conduzir.
Medo…
DISCORDO completamente, volto a repetir D-I-S-C-O-R-D-O disto:
« novo regime para aprender a conduzir com um tutor, em vez das aulas práticas nas escolas de condução.»
É possivel alguem ensinar uma pessoa a conduzir com um tutor? Sim é.
É possível alguem ensinar uma pessoa a conduzir com um tutor e em Segurança? Não! Não! Se o carro não estiver adaptado para isso não há segurança nenhuma.
O problema aqui é, o tutor tem experiência ok tudo bem e se estiver em “formação” numa rua íngreme e o carro deslizar para trás, quem é que paga? Mais… justificam o quê? Falta de distância de segurança? E se existir a distância de segurança?
E mais outra… quem garante que após houver um acidente com outra pessoa, o tutor diz que não estava a ensinar a conduzir? Recusa-se a dizer que estava a dar “formação” a pessoa do nada, o que é que é feito nesses casos?
Isso vai dar molho, vai dar errado e prevejo que irá existir prejuizos enormes e mais acidentes. Se querem fazer isso deviam fazer isso num autodromo / pistas adequadas e seguras para realizar este tipo de “ensino de condução” sem prejudicar a terceiros.
É só a minha opinião e claro se esta parte for para a frente. Vai existir enormes prejuizos e muito provavelmente para além do acidente, poderá aumentar as chances de violência, uma vez que o tutor apesar de estar habilitado, não está “formado” ou adequado para dar aulas de condução, a menos que adapte o carro como as escolas de condução ou que exista esses carros para venda.
Com as estradas cheias de buracos, culectores e lombas com o mato nas estrdas e os sinais tapados tem tudo pra correr be.
“Testes” … testes é em ambiente controlado, com um condutor da marca atrás do volante, sempre atento e pronto a intervir.
Quanto à aprendizagem fora das escolas de condução, que aí sim, convinha saber como será feito na via pública – ficou-se a saber que o tutor fica responsável “pelos danos e infrações cometidas pelo candidato”. Quanto aos danos, não custa perceber que vai ser preciso um seguro especial, visto que o seguro normal só cobre condutores devidamente habilitados (e autorizados).
Tanto bréu-bréu sobre isto, quando não é mais do que uma imposição da UE. Na prática, as escolas podem ficar descansadas que é mais fácil e barato mandar para lá os filhos.