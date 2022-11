Irão anunciou que testou “com sucesso” um lançador de satélites

Nas últimas semanas o Irão tem estado em destaque no mundo. Teerão reconheceu, pela primeira vez, que forneceu drones a Moscovo para o combate na guerra contra a Rússia. Teerão sublinhou, no entanto, que as entregas ocorreram antes do início da ofensiva russa na Ucrânia.

Mais recentemente foi anunciado que foi testado,"com sucesso" um lançador de satélites.

Ghaem-100: O lançador de satélites do Irão

O Irão testou “com sucesso” um foguete espacial capaz de transportar satélites para o espaço, segundo revelou a televisão estatal iraniana. Do que se sabe, houve um lançamento suborbital bem sucedido do lançador de satélites chamado Ghaem-100.

Os governos ocidentais temem que os sistemas de lançamento de satélites incorporem tecnologias usadas em mísseis balísticos, capazes de lançar armas nucleares, que o Irão sempre negou querer construir.

O Ghaem-100 “é capaz de colocar satélites de 80 quilos numa órbita a 500 quilómetros da superfície da Terra”, acrescentou a televisão estatal. O Irão lançou o satélite Khayyam, em homenagem ao polímata persa Omar Khayyam, em agosto, com um foguete Soyuz-2.1B do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, controlado por Moscovo.

O Irão rejeitou as alegações, dizendo que o dispositivo foi construído “para atender às necessidades do país”, em particular na “gestão de crises urbanas” e “recursos naturais”.

O Irão insiste que o seu programa espacial é apenas para fins civis e de defesa e não viola o acordo nuclear de 2015, ou qualquer outro acordo internacional.