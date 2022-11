Gráfica Acer Arc A380 Predator aparece à venda na Amazon

A Intel, que é líder dos processadores, está agora também focada no desenvolvimento de placas gráficas, nomeadamente as suas Arc Alchemist. A fabricante da Califórnia já apresentou alguns dos seus modelos, sendo que as marcas parceiras também já começaram a larçar as suas placas personalizadas.

Mais recentemente, na Amazon dos Estados Unidos surgiu à venda uma placa gráfica Acer Arc A380 Predator, contudo nenhum preço foi revelado e é indicado que o produto está indisponível no momento.

GPU Acer Arc A380 Predator surge na Amazon

A placa gráfica Intel Arc A380 é um dos modelos de entrada da linha de GPUs da empresa de Pat Gelsinger. Algumas marcas já lançaram as suas placas personalizadas deste modelo como, por exemplo, a MSI e a ASRock. Sobre esta gráfica também já surgiram algumas curiosidades, nomeadamente que consegue minerar a criptomoeda Ethereum a 10,2 MH/s e também que já foi testada em 50 jogos, sendo compatível com a maioria deles.

Mas agora surgiu também um outro modelo, desta vez na página da Amazon dos Estados Unidos. Trata-se da placa gráfica Acer A380 Predator cuja publicação vem acompanhada por várias imagens e informações, embora não seja mencionado o preço. Para além disso, há ainda a indicação de que o modelo, que faz então parte da linha Predator Gaming da marca taiwanesa, está atualmente indisponível.

De acordo com as informações presentes na página, esta gráfica Acer Arc A380 Predator conta com uma memória RAM de 6 GB e não traz um conector de energia dedicado, sendo alimentada através de conexão PCIe, o que a limita a um consumo de 75W. A GPU opera através de uma frequência de até 2000 MHz.

Este modelo oferece três conexões, duas DisplayPort e uma HDMI. A Intel Arc A380 conta com 8 núcleos Xe e é baseada no chip gráfico DG2-128.

Apesar de ser direcionada para o mercado dos videojogos, os consumidores não podem esperar muito poder deste modelo, sendo que as expetativas é que a A380 consiga executar tarefas mais simples.

Para já, a informação constante na Amazon norte-americana, que foi revelada pelo popular leaker @momomo_us, é apenas ao nível das especificações da Acer Arc A380 Predator. Mas certamente que nos próximos dias vão surgir mais novidades sobre esta placa gráfica.