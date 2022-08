MSI apresentou a sua gráfica Intel Arc A380 com ventoinhas duplas

Finalmente a Intel já revelou alguns modelos da sua nova linha de placas gráficas Arc, e agora podemos então conhecer na realidade aquilo que a fabricante preparou durante estes anos para tentar competir com as gigantes Nvidia e AMD.

E depois da ASRock, agora foi a vez da também taiwanesa MSI apresentar ao mundo a sua versão personalizada da placa gráfica Intel Arc A380.

Revelado o modelo da gráfica MSI Intel Arc A380

A Micro-Star International, mais conhecida como MSI, revelou ao mundo a sua primeira imagem da placa gráfica Intel Arc A380. E de acordo com os detalhes divulgados, este equipamento personalizado pela marca taiwanesa apostou sobretudo no sistema de arrefecimento, o que acabou também por aumentar o tamanho da placa, comparativamente ao modelo da ASRock. Pela imagem de apresentação, este chip gráfico conta com um generoso radiador de alumínio que acopla uma configuração de ventoinha dupla, cada uma composta por 11 hélices.

No entanto, ao contrário de outros modelos já conhecidos, como os das marcas GUNNIR e ASRock, apesar de o sistema de arrefecimento ter sido melhorado, esta placa gráfica MSI Intel Arc A380 traz frequências de fábrica sem overclock.

A placa gráfica conta com o chip Intel ACM-G11 com 1.024 núcleos a uma frequência de 2.000 MHz. Traz 6GB de memória GDDR6 a uma frequência de 15,5 Gbps e uma interface de memória de 96 bits. Relativamente à alimentação, esta acontece através de um conector PCI-Express de 8 pinos, e conta também com uma porta DisplayPort 2.0 e outra HDMI 2.0b, ou seja, metade daquilo que oferecem os outros modelos personalizados já referidos.

Para já, a MSI Intel Arc A380 apenas está à venda no mercado chinês e também só pode ser adquirida já integrada num computador pré-montado com os processadores Intel Core i3-10105F, Core i5-10400F ou Core i5-12400F, sem gráficos integrados. Estes CPUs fazem-se acompanhar por motherboards com chipset Intel H610M ou H510M.

De acordo com o site de vendas chinês Tmall, o equipamento encontra-se a um preço entre os 3899 e os 4699 yuans, algo como 566 a 683 euros, numa conversão à taxa atual.