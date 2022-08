ASRock anuncia oficialmente a sua gráfica Intel Arc A380 Challenger ITX

Até aqui, a competição no mercado das placas gráficas contava praticamente apenas com a indiscutível líder Nvidia e a AMD. No entanto, a Intel optou recentemente por não ser concorrente apenas no mercado dos processadores e decidiu assim avançar e apostar também no segmento das placas gráficas, através da linha Arc Alchemist.

Desta forma, estes equipamentos já são uma realidade e recentemente a marca taiwanesa ASRock anunciou de forma oficial o seu modelo da GPU Intel Arc A380 Challenge ITX.

Chegou finalmente a gráfica Intel Arc A380 da ASRock

A ASRock anunciou oficialmente a sua placa gráfica Arc A380 Challenger ITX, resultado da sua parceria com a gigante Intel. E, para além do produto, este anúncio marca também uma nova etapa na vida da empresa de Taiwan, uma vez que a mesma deixa então de personalizar GPUs em exclusivo para a AMD.

Portanto, a marca personalizou assim a placa gráfica Intel Arc A380, que se trata de um dos modelos mais básicos de toda a linha. No entanto, é possível que este modelo seja o único que encontrará no mercado por algum tempo, pois as informações recentes mostram que a Intel estará a ter vários problemas com o desempenho desta gama de GPUs noutros modelos.

A ASRock Arc 380 Challenge ITX conta com o chip gráfico Intel ACM-G11 e 1024 núcleos a uma frequência de 2250 MHz. Traz ainda 6 GB de memória GDDR6 a 15,5 Gbps e uma interface de memória de 96 bits. Conta também com um pino de alimentação PCI-e, 3 portas DisplayPort 2.0 e uma HDMI 2.0b.

Uma vez que oferece um baixo consumo, o sistema de arrefecimento desta gráfica conta com um dissipador de calor com ventoinha.

Este modelo da ASRock Arc 380 Challenge ITX já pode ser encontrado à venda na China por um valor de 189 euros. O mesmo modelo, mas personalizado pela empresa GUNNIR, já havia anteriormente sido descoberto à venda na China, com um preço de 188 euros.

Segundo as estimativas, a Intel Arc A380 poderá ser capaz de um desempenho semelhante a uma Nvidia GeForce GTX 1650.