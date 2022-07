Gráfica Intel Arc A380 surge à venda na China por cerca de 188 euros

No segmento das placas gráficas, a Nvidia e a AMD deixaram de estar praticamente sozinhas e contam agora com mais uma rival de peso: a Intel. A fabricante norte-americana já anunciou oficialmente alguns dos seus modelos das GPUs da linha Arc Alchemist, e as informações mostram que a empresa se empenhou em trazer equipamentos à altura dos já existentes no mercado.

Mas há agora novas informações que revelam que o modelo Intel Arc A380 já está à venda na China por um valor que ronda os 188 euros.

Intel Arc A380 já começou a ser vendida na China

A partir de agora já podemos contar com mais um forte player no mercado das placas gráficas. A Intel anunciou oficialmente alguns modelos e agora o modelo Arc A380 já foi oficialmente colocado à venda. Tal como esperado, as placas gráficas estão começar de ser vendidas no mercado da China e estima-se mesmo que alguns dos chips da nova gama será de venda exclusiva nessa região.

Mas a GPU Intel Arc A380 já está então à venda na China, através de um modelo personalizado da marca GUNNIR. Em concreto, trata-se do exemplar GUNNIR Arc A380 Proton, que se encontra disponível a um preço de 1.299 RMB, ou seja, cerca de 188 euros, numa conversão direta à taxa de câmbio atual. No entanto este valor é um pouco mais elevado do originalmente recomendado de 1.030 RMB, ou perto de 150 euros.

De acordo com os pormenores, esta placa gráfica conta com o chip ACM-G11, produzido num processo de 6 nm da TSMC e traz consigo 8 núcleos Xe que originam 1.024 núcleos capazes de uma frequência overclock de 2.450 MHz. Tem uma capacidade de 6 GB de memória GDDR6, uma interface de memória de 96 bits e um consumo energético de 75 Watts. Traz também um conector PCIe de 8 pinos.

Segundo as estimativas, a Intel Arc A380 poderá ser capaz de um desempenho semelhante a uma Nvidia GeForce GTX 1650.