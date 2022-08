Estará para chegar um Nothing Phone (1) Lite?

A Nothing lançou há poucos dias o seu primeiro smartphone, um verdadeiro sucesso de vendas apesar de muitas críticas. Os rumores em torno do Nothing Phone (1) foram-se revelando certeiros e a própria empresa, até ao dia do grande lançamento, confirmou muitos deles.

E agora, será que está a ser criada uma versão Lite?

O Nothing Phone (1) chegou a 12 de julho como uma proposta para o mundo Android completamente distinta de tudo o que o mercado oferece. É um smartphone de gama média, mas que graças ao seu design e conjunto de LEDs traseiro, acaba por se destacar.

O novo Nothing phone (1) vem então com aquilo a que a fabricante apelidou de Glyph Interface, o conjunto de luzes LED posicionado na traseira. O objetivo deles passa por minimizar o tempo de ecrã ligado, mas claro que isso vai exigir uma habituação por parte dos utilizadores.

A Glyph Interface permite criar padrões de luz únicos feitos a partir de 900 LEDs que podem indicar, por exemplo, quem está a telefonar através de padrões de luminosidade, o estado de carregamento ou que tipo de notificação foi recebida.

Esta interface só é possível graças ao design completamente diferente do que a concorrência oferece. O Nothing phone (1) tem uma traseira transparente, composta por mais de 400 componentes. A moldura é em alumínio 100% reciclado e 50% dos componentes em plástico são feitos de materiais reciclados.

Os rumores de um Nothing Phone (1) Lite

O Android Police lançou há 2 dias um artigo que dava conta de um rumor que envolvia a possibilidade de lançamento de um smartphone Nothing Phone (1) Lite. Uma versão que normalmente acaba por se posicionar numa gama inferior ou surge com dimensões inferiores.

Carl Pei, o CEO da Nothing, veio hoje ao Twitter falar sobre tal rumor... e só deixou duas palavras: "Fake news". Com esta indicação de notícia falsa fica assim afastado o eventual lançamento deste produto.

Se a maioria das empresas se remete ao silêncio cada vez que surge um rumor, a Nothing revelou desta forma que quer ser ela a lançar a curiosidade junto dos fãs que está a conquistar, sem a interferência de eventuais leakers que poderão influenciar a opinião dos consumidores.