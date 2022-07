Nothing phone (1) – Primeiras impressões do smartphone “transparente”

Falar em smartphones atualmente é falar no Nothing phone (1). Este equipamento tem recebido muito destaque por parte dos media, talvez por ser muito semelhante a um iPhone, no que diz respeito ao design, por ser da empresa de Carl Pei (ex. OnePlus) e por ser meio transparente na traseira.

O Pplware recebeu recentemente este equipamento para testes. Saiba quais as nossas primeiras impressões.

Nothing phone (1): Bonito, leve e futurista...

Recebido numa supercaixa, onde lá dentro tinha uma outra caixa mais pequena que servia de "pack" para três outras caixas. Numa primeira observação, nem se percebe muito bem onde vem o smartphone.

Percebe-se que uma das caixas é onde está o carregador, mas as outras duas mantêm o secretismo do Nothing phone (1).

Mãos à obra, para abrir as caixas, onde existe a indicação com uma tira vermelha que facilita todo o processo. É verdade que é preciso "rasgar" as caixas, o que pode não agradar a muitos que gostam de manter imaculadas as mesmas.

A caixa maior tem o smarpthone e manuais e a mais pequena tem uma capa para o Nothing phone (1). A outra, como referido, é onde vem um carregador de 45W (Modelo C304) - é semelhante ao do iPhone.

Depois de ter o smartphone fora da caixa, a primeira sensação que se tem é ter em mãos uma réplica de um iPhone, bastante leve e mais minimalista em alguns detalhes e materiais. Mas ficamos fãs e curiosos para conhecer este equipamento.

Sabendo, à partida, que é um equipamento meio transparente, nada melhor que observar a traseira e logo por aí este equipamento destaca-se da maioria dos smartphones atuais.

Depois de uma primeira análise ao design, é hora de realizar as primeiras configurações. Destacar o tipo de letra usado nos menus que é semelhante à dos jogos legacy e também o facto Nothing phone (1) ter a ranhura do SIM na parte inferior.

A configuração é semelhante a outros Android, é preciso configurar a conta, sensor de autenticação biométrico e depois explorar...

Do pouco tempo de contacto com o smartphone, obviamente que fomos testar os LEDS da traseira e o efeito brutal com que fica, capaz de impressionar qualquer um.

De relembrar que o novo Nothing phone (1) foi apresentado com aquilo a que chamaram de Glyph Interface, o conjunto de luzes LED posicionado na traseira.

De referir ainda que o Nothing phone (1) vem com um ecrã OLED de 6,55" com HDR10+ e taxa de atualização de 120 Hz. O processador é um Snapdragon 778G+, da Qualcomm, desenvolvido a pensar neste dispositivo, fruto de uma parceria entre as duas empresas. Tem suporte 5G e ainda permite que seja feito carregamento sem fios e carregamento reverso.

O smartphone está disponível nas cores branco e preto, sendo que o Pplware recebeu o elegante branco. De referir que este equipamento vem com uma versão adaptada do Android, o NothingOS (parece muito interessante e intuitivo).

A bateria é de 4500 mAh com carregamento rápido a 33W, carregando 50% em apenas 30 minutos. Em breve apresentaremos uma análise mais detalhada do equipamento. O que acharam?

Preço e disponibilidade

O Nothing phone (1) está disponível em branco e preto, com três variantes: