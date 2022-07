Nothing phone (1) – Chegou o smartphone que quer marcar a diferença

O lançamento do primeiro smartphone da Nothing tem vindo a gerar muita curiosidade por parte do público. Esperava-se um modelo de gama média/alta, com especificações únicas para o segmento e, principalmente, com um design arrojado.

O design já estava mais do que explorado... mas por dentro, o que é que o Nothing phone (1) tem para oferecer?

Desenvolvemos o phone (1) como um produto que temos orgulho de partilhar com amigos e familiares. Esse princípio simples ajudou-nos a sair do caminho comum, sintonizar os nossos instintos e criar uma experiência que espero que marque o início da mudança numa indústria estagnada

| Carl Pei, CEO e cofundador da Nothing

Nothing phone (1) com design futurista

O novo Nothing phone (1) foi apresentado esta tarde com aquilo a que chamaram de Glyph Interface, o conjunto de luzes LED posicionado na traseira. O objetivo deles passa por minimizar o tempo de ecrã ligado, mas claro que isso vai exigir uma habituação por parte dos utilizadores. ~

A Glyph Interface permite criar padrões de luz únicos feitos a partir de 900 LEDs que podem indicar, por exemplo, quem está a telefonar através de padrões de luminosidade, o estado de carregamento ou que tipo de notificação foi recebida.

Esta interface só é possível graças ao design completamente diferente do que a concorrência oferece. O Nothing phone (1) tem uma traseira transparente, composta por mais de 400 componentes. A moldura é em alumínio 100% reciclado e 50% dos componentes em plástico são feitos de materiais reciclados.

Os vidros frontais e traseiros têm proteção Gorilla Glass 5 e tem motores de vibração com resposta ao toque mais realista.

A interface de utilizador

Sem bloatware, apenas velocidade pura e uma experiência de utilizador suave. Hardware e software falam uma única linguagem visual, com widgets, fontes, sons e papéis de parede personalizados, todos desenhados internamente

Esta é a promessa da Nothing para o seu Nothing OS. A interface de utilizador além das funcionalidades baseadas no Android 13, tem integração com dispositivos de terceiros, como com os Tesla, por exemplo, e são prometidas mais integrações em breve.

As câmaras

O smartphone chega com duas câmaras na traseira de 50 MP. A câmara principal tem um sensor Sony IMX766, com abertura de f/1.8, oferece estabilização de imagem, suporte para vídeo em 10-bit, Modo Noite e Deteção de Cena. A outra é uma ultra grande angular Samsung JN1.

Tirando partido da iluminação traseira, o utilizador terá uma excelente iluminação para as suas fotos ou vídeos em ambientes mais escuros. A câmara frontal é de 16 MP.

Outras especificações

Vem com um ecrã OLED de 6,55" com HDR10+ e taxa de atualização de 120 Hz. O processador é um Snapdragon 778G+, da Qualcomm, desenvolvido a pensar neste dispositivo, fruto de uma parceria entre as duas empresas.

Tem suporte 5G e ainda permite que seja feito carregamento sem fios e carregamento reverso.

A bateria é de 4500 mAh com carregamento rápido a 33W, carregando 50% em apenas 30 minutos.

Preço e disponibilidade

O Nothing phone (1) vai estar disponível em branco e preto, com três variantes:

8 GB + 128 GB - 499 € (preto)

8 GB + 256 GB - 529 € (preto e branco)

12 GB + 256 GB - 579 € (preto e branco)

As vendas gerais do Nothing phone (1) vão iniciar a 21 de julho em mais de 40 países incluindo Portugal.