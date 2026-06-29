Huawei Watch Fit 5 Series e FreeClip 2: a combinação para um verão ativo e saudável
Embora o cuidado com o corpo seja um compromisso para todo o ano, os dias mais longos e quentes convidam a reforçar a prioridade de um estilo de vida mais ativo e saudável. Para acompanhar esta rotina, a Huawei apresenta o ecossistema ideal.
Composto pelos smartwatches da série Watch Fit 5 e pelos auriculares FreeClip 2, a Huawei apresenta o ecossistema ideal para reforçar o estilo de vida saudável que o verão convida a viver.
Segundo a marca, estes dispositivos foram concebidos para integrar o movimento e o bem-estar no dia a dia de forma natural, combinando tecnologia avançada, conforto e estilo.
Integrar o movimento nas pequenas pausas do dia a dia com mini-treinos
A série Huawei Watch Fit 5 redefine a forma como o exercício físico é encarado, adaptando-se às rotinas mais exigentes.
Através da funcionalidade de mini-treinos, o smartwatch incentiva a realização de exercícios rápidos e revitalizantes, com duração de 30 segundos a alguns minutos, guiados por animações interativas no mostrador.
Além de ajudarem a transformar qualquer movimento num hábito sustentável, a deteção automática de atividades e o suporte para desportos ao ar livre, aliados a uma bateria com até 10 dias de autonomia e resistência à água, garantem o acompanhamento contínuo durante toda a estação balnear.
Um ecossistema saudável e abrangente no pulso
O bem-estar vai além do exercício físico, e a série Huawei Watch Fit 5 reflete essa visão ao integrar um ecossistema de aplicações focado num estilo de vida mais saudável.
Através da loja de aplicações disponível no smartwatch, os utilizadores têm acesso a ferramentas como o Life Period Tracker e a Clue Plus, que permitem uma monitorização detalhada e intuitiva do ciclo menstrual, utilizando dados como a temperatura corporal e os padrões de sono.
Para os entusiastas da corrida, a integração com comunidades como o The Ginger Club oferece planos de treino adaptados à fisiologia feminina, promovendo uma prática desportiva mais equilibrada e consciente.
Conveniência e estilo em qualquer lugar
A pensar na conveniência durante as atividades de verão, a série Huawei Watch Fit 5 suporta pagamentos contactless através da aplicação Curve Pay.
Esta funcionalidade permite realizar transações de forma rápida e segura diretamente do pulso, dispensando o uso do smartphone ou de cartões físicos durante os treinos ou idas à praia.
Huawei FreeClip 2: liberdade sonora e segurança ao ar livre
Para complementar a prática desportiva e os momentos de lazer, os FreeClip 2 assumem-se como o parceiro de áudio ideal.
O seu design open-ear e a arquitetura C-bridge aprimorada oferecem um ajuste seguro e confortável, pesando apenas 5,1 gramas cada auricular.
Esta tecnologia permite ouvir música ou atender chamadas com nitidez, sem isolar o utilizador do ambiente envolvente, uma característica fundamental para garantir a segurança durante corridas ou passeios ao ar livre.
Com certificação IP57 de resistência à água e ao pó, podem ser levados para a praia sem preocupações com a areia ou os salpicos.
Com uma autonomia total de até 38 horas, estão preparados para qualquer desafio de verão.
⭐️ Preços e campanha especial
Huawei Watch Fit 5
- 199,00 euros
- 40 euros de desconto com o cupão A40PTFIT5 + oferta de uma bracelete extra
- Disponível nas seguintes cores: Preto; Branco; Lilás; Verde (exclusivo online); Cinza e verde (exclusivo online)
Huawei Watch Fit 5 Pro
- 299,00 euros
- 50 euros de desconto com o cupão A50PTFIT5PRO + oferta de uma bracelete extra
- Disponível nas seguintes cores: Preto; Branco; Laranja
Huawei FreeClip 2
- 179,00 euros
- Oferta de um acessório + 12 meses de Loss Care
- Disponível nas seguintes cores: Preto; Branco; Azul; Framboesa
Para uma maior tranquilidade na utilização diária, os novos utilizadores têm acesso ao serviço Huawei Care Proteção de Ecrã durante 12 meses.
Este serviço oferece cobertura contra danos acidentais no ecrã, resultantes de quedas, choques ou pressão, assegurando a reparação com peças originais por técnicos autorizados.
A proteção inclui também a conveniência do serviço de recolha e entrega gratuita ao domicílio.
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