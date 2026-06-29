Huawei Watch Fit 5 Series e FreeClip 2: a combinação para um verão ativo e saudável

Embora o cuidado com o corpo seja um compromisso para todo o ano, os dias mais longos e quentes convidam a reforçar a prioridade de um estilo de vida mais ativo e saudável. Para acompanhar esta rotina, a Huawei apresenta o ecossistema ideal.

Composto pelos smartwatches da série Watch Fit 5 e pelos auriculares FreeClip 2, a Huawei apresenta o ecossistema ideal para reforçar o estilo de vida saudável que o verão convida a viver.

Segundo a marca, estes dispositivos foram concebidos para integrar o movimento e o bem-estar no dia a dia de forma natural, combinando tecnologia avançada, conforto e estilo.

Integrar o movimento nas pequenas pausas do dia a dia com mini-treinos

A série Huawei Watch Fit 5 redefine a forma como o exercício físico é encarado, adaptando-se às rotinas mais exigentes.

Através da funcionalidade de mini-treinos, o smartwatch incentiva a realização de exercícios rápidos e revitalizantes, com duração de 30 segundos a alguns minutos, guiados por animações interativas no mostrador.

Além de ajudarem a transformar qualquer movimento num hábito sustentável, a deteção automática de atividades e o suporte para desportos ao ar livre, aliados a uma bateria com até 10 dias de autonomia e resistência à água, garantem o acompanhamento contínuo durante toda a estação balnear.

Um ecossistema saudável e abrangente no pulso

O bem-estar vai além do exercício físico, e a série Huawei Watch Fit 5 reflete essa visão ao integrar um ecossistema de aplicações focado num estilo de vida mais saudável.

Através da loja de aplicações disponível no smartwatch, os utilizadores têm acesso a ferramentas como o Life Period Tracker e a Clue Plus, que permitem uma monitorização detalhada e intuitiva do ciclo menstrual, utilizando dados como a temperatura corporal e os padrões de sono.

Para os entusiastas da corrida, a integração com comunidades como o The Ginger Club oferece planos de treino adaptados à fisiologia feminina, promovendo uma prática desportiva mais equilibrada e consciente.

Conveniência e estilo em qualquer lugar

A pensar na conveniência durante as atividades de verão, a série Huawei Watch Fit 5 suporta pagamentos contactless através da aplicação Curve Pay.

Esta funcionalidade permite realizar transações de forma rápida e segura diretamente do pulso, dispensando o uso do smartphone ou de cartões físicos durante os treinos ou idas à praia.

Huawei FreeClip 2: liberdade sonora e segurança ao ar livre

Para complementar a prática desportiva e os momentos de lazer, os FreeClip 2 assumem-se como o parceiro de áudio ideal.

O seu design open-ear e a arquitetura C-bridge aprimorada oferecem um ajuste seguro e confortável, pesando apenas 5,1 gramas cada auricular.

Esta tecnologia permite ouvir música ou atender chamadas com nitidez, sem isolar o utilizador do ambiente envolvente, uma característica fundamental para garantir a segurança durante corridas ou passeios ao ar livre.

Com certificação IP57 de resistência à água e ao pó, podem ser levados para a praia sem preocupações com a areia ou os salpicos.

Com uma autonomia total de até 38 horas, estão preparados para qualquer desafio de verão.