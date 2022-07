A Xiaomi deu um passo grande quando mostrou os seus mais recentes produtos. Para além da óbvia Mi Band 7, a marca revelou também um dispositivo que poderá em breve ser mais um caso de sucesso da marca. Falamos do Xiaomi Book S, um tablet que, na verdade, é também um portátil.

Este é um formato que tem ganho adeptos e a pergunta é sempre óbvia. Será este um tablet ou um portátil? O Pplware já teve acesso a este novo equipamento e revela agora tudo o que há para saber sobre esta excelente máquina.

A Xiaomi segue uma fórmula de sucesso

A fórmula adotada pela Xiaomi para o seu novo Book S é bem conhecida e tem dado origem a propostas muito interessantes. Este é um híbrido que conjuga um tablet de dimensões generosas com um portátil que já permite trabalhar de forma plena.

Com extras acertados consegue converter-se rapidamente e mudar completamente a forma como é usado. Isto garante-lhe uma grande versatilidade, ao mesmo tempo que se torna numa máquina ideal para a mobilidade e para trabalhar ou divertir-se em qualquer lugar.

Algo diferente em que a Xiaomi apostou foi no processador deste híbrido. Deixou de lado algumas opções quase óbvias e optou por usar um SoC da Qualcomm. Estes têm evoluído e são também já uma proposta que muitos fabricantes estão a adotar.

Um tablet ou um tablet? Na verdade são ambos!

Sendo um híbrido, o Book S da Xiaomi segue uma linha que é já bem conhecida e que tem feito sucesso. Este deverá ser o mesmo caminho que a proposta da Xiaomi vai conseguir atingir, visto que cada vez mais são procuradas soluções de mobilidade.

Quando usado como um tablet este não é um dispositivo pequeno. O seu ecrã de 12,4 polegadas torna-o grande, mas ainda assim perfeitamente usável em qualquer situação. Gostaríamos de ver uma moldura que desse uma maior utilização ao ecrã, mas ainda assim é suficiente.

Na versão portátil, e aqui recorremos ao teclado externos e à capa traseira, esta é uma proposta muito interessante. As mesmas 12,4 polegadas de ecrã transformam-se numa área perfeita para trabalhar em qualquer lugar e em qualquer situação.

Extras que melhoram este equipamento

Algo que será também extremamente útil é a sua caneta, que dá ao utilizador uma capacidade de trabalho adicional ao trackpad ou no modo tablet. A somar a isso temos ainda o ecrã tátil e que permite controlar todo o sistema com a ponta dos dedos.

Em termos de construção, esta é uma máquina sem qualquer problema. Aparenta ser robusta e todos os elementos estão dispostos de forma natural e perfeitamente acessíveis, quer seja o controlo de volume, o botão de ligar/desligar ou as restantes portas.

O único ponto a apontar é mesmo a forma como a capa traseira se liga ao Xiaomi Book S. Esta não é frágil, mas requer alguma habituação no manuseamento, por ser relativamente simples de ser removida, algo que não queremos em momentos de montagem do modo PC.

Um SoC que está à altura do que é pedido pelo utilizador

Uma das grandes dúvidas que esta máquina nos deixou quando a recebemos foi da capacidade do SoC Snapdragon 8cx Gen 2 da Qualcomm. Seria este capaz de estar à altura do que outras arquiteturas nos oferecem hoje em dia?

A resposta é um rotundo sim. Não é um processador de topo e com um desempenho irrepreensível, mas a verdade é que chega e bem para o dia a dia e para uma utilização considerada normal, que vai para além de navegar na Internet ou ver vídeos.

Especificações Xiaomi Book S Sistema operativo Windows 11 S

Processador Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 CPU: Qualcomm Kryo 495, CPU de 8 núcleos, até 2,84 GHz GPU: Qualcomm Adreno 680 Processo de Fabrico de 7nm

Armazenamento e RAM 8 GB + 256 GB RAM LPDDR4X

Ecrã Tamanho: 12,35" Tipo: LCD Resolução: 2560 x 1600 (WQHD+) DPI: 244 Taxa de atualização: 60 Hz Proporção: 16:10 Brilho: 500 nits (típico) / 425 nits (min) Toque: multitoque de 10 pontos Gama de cores: 100% DCI-P3 (tip.) / 95% (min.) Material de vidro: CORNING® GORILLA® GLASS 3

Câmara Câmara traseira: 13MP Frontal: 5 MP Identificação Facial

Conectividade Bluetooth 5.1 Wi-Fi 5 2.4/5GHz

Áudio Dois altifalantes Entrada de auscultadores de 3,5 mm

Dimensões Altura: 294mm Largura: 197mm Espessura: 8,95 mm Peso: 720g



Uma das grandes vantagens desta arquitetura é mesmo a poupança de energia que oferece aos utilizadores. Com uma bateria que a marca anuncia ser capaz de chegar às 13,4 horas, o utilizador fica com a certeza de ter ali uma proposta que dura bem mais do que um simples dia de trabalho, conseguindo ir mais longe.

Queríamos mais do Windows 11 S, mas é fácil mudar

A única mudança que faríamos neste híbrido da Xiaomi curiosamente não está no hardware mas sim no software. O Book S vem equipado com o Windows 11 Home, que por si só é suficiente. A grande desvantagem está mesmo em ser a versão S, ou seja, mais limitada em termos de aplicações.

Esta suposta "prisão" à loja da Microsoft não pode e nem deve ser encarada como uma limitação, mas a verdade é que acaba por sê-lo. É a forma de garantir uma segurança no campo das apps, mas isso acaba por deixar de fora muitas das ferramentas que usamos.

Curiosamente, e esta é mais uma vez uma posição da Microsoft, é muito simples libertar este Windows. Sair do modo S requer apenas o carregar num botão e um reiniciar, tendo sido proposto várias vezes pelo próprio sistema operativo.

O Book S 12.4 é uma excelente proposta

O Xiaomi Book S é uma das máquinas que atualmente conseguem garantir uma mobilidade quase levada ao extremo. Não é um dispositivo pesado e estando abaixo do quilograma é simples de transportar.

Os seus extras, que devem ser comprados à parte, complementam de forma perfeita esta proposta. O teclado é quase obrigatório sendo muito agradável de usar. As teclas respondem de forma rápida e o trackpad tem uma dimensão perfeita e também responde sempre de forma rápida.

A caneta, que consideramos um extra que poderá ser muito interessante para o modo tablet, também tem as mesmas prestações. Carrega de forma rápida na lateral do Xiaomi Book S e pode (e deve) acompanhar o utilizador a qualquer momento.

Esta é uma excelente proposta para quem precisa de um portátil que consegue ser ultra-transportável e que tem uma longa vida de bateria. A utilização do SoC Snapdragon 8cx Gen 2 da Qualcomm não é de todo uma limitação e até o Windows 11 presente pode ser facilmente "libertado" para outras apps.

Ficámos surpreendidos com as suas capacidades e a resposta à nossa questão inicial ficou rapidamente respondida. É um portátil ou um tablet? Na verdade, são ambos e só depende do utilizador escolher como o quer usar.

O Xiaomi Book S está já à venda em Portugal na Mi Store, que recebeu de imediato as primeiras unidades. O seu preço base é de 799.99€ e por agora traz como oferta o teclado Book S e o carregador. O Pplware agradece à Xiaomi Portugal o empréstimo deste excelente equipamento para os testes realizados.

Galeria de imagens do Xiaomi Book S 12.4