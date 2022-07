NOS é a operadora que tem a rede 5G mais rápida em Portugal

No que respeita ao número de estações de base já instaladas no território nacional com tecnologia 5G, o número total, de acordo com a informação reportada à ANACOM até ao final do 1º semestre de 2022, ascende a 2918 estações espalhadas por 198 concelhos (64% dos concelhos no país) e 859 freguesias (28% das freguesias no país).

A NOS foi a operadora que até ao momento instalou um maior número de estações 5G, 1937 estações (66%), seguindo-se a Vodafone com 534 estações (18%) e a MEO com 447 estações (15%). A NOS é também a operadora que tem a rede 5G mais rápida em Portugal.

5G da NOS: Download a 362,84 Mbps e Upload a 34,12Mbps

A NOS é a operadora com a rede 5G mais rápida em Portugal, segundo o primeiro prémio de quinta geração de rede móvel atribuído no País.

O desempenho da rede 5G foi avaliado pela Ookla® – líder global em aplicações de teste de rede fixa e móvel, dados e análises – comparando as três operadoras nacionais, tendo a NOS conquistado um Speed Score™ de 305,40 e concluindo-se que é 6,55% mais rápida que o segundo classificado.

Durante os testes, a velocidade média de download na rede NOS 5G foi de 362,84 Mbps, 6.4% mais rápida que o segundo classificado. No respeitante à velocidade média de upload, esta foi de 34,12Mbps na rede NOS 5G, o que significa 17.88% mais rápida do que a das restantes operadoras.

Em 2022, a NOS já viu a sua rede móvel ser premiada por várias entidades – Opensignal, Ookla® e Produto do Ano – distinguindo a cobertura e rapidez da sua rede móvel, sendo agora o reconhecimento atribuído especificamente à sua rede 5G pela Ookla Speedtest®.