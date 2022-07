Meta: vaga de despedimentos deve estar para começar

Mark Zuckerberg já tinha avisado que "os ventos contrários são ferozes" e irão afetar a própria atividade da empresa. Com as contratações de novos empregados congeladas, a situação parece ser ainda pior.

Os gestores de equipas já estarão a sinalizar potenciais pessoas para serem despedidas.

Foi no dia 30 de junho que os funcionários da Meta se depararam com um e-mail que os alertava para os desafios que a empresa enfrentará durante os próximos meses. O segundo semestre do ano não vai ser fácil e a empresa já preparou os colaboradores para os “tempos sérios” e os “ventos contrários”.

Precisamos executar o novo projeto com perfeição num ambiente de crescimento mais lento, onde as equipas não devem esperar grandes fluxos de novos engenheiros e orçamentos.

Agora os desenvolvimentos deste assunto poderão ser ainda menos favoráveis. Segundo o The Information, alguns funcionários da Meta podem perder os seus empregos à medida que a empresa se prepara para enfrentar estes tempos mais difíceis.

Maher Saba, vice-presidente de Remote Presence da Meta, instruiu os gestores de equipas a identificar as pessoas que "precisam de suporte" até o final do dia de segunda-feira para uma possível saída da empresa. O jornal fala ainda que foi referido que deveriam ser indicados os de baixo desempenho "que não conseguem entrar no caminho certo".

Assim, os empregados que forem indicados terão a oportunidade de se esforçar para alcançar melhores resultados, ou abandonar a empresa. A verdade é que esta é apenas uma suposição, uma vez que da Meta não houve nenhuma declaração oficial nesse sentido.

Ao The Washington Post uma pessoa próxima da empresa terá dito que os trabalhadores estão preocupados que este plano junto dos gestores de equipas seja usado para uma vaga de demissões em massa. Aparentemente, na nota deixada aos gestores de equipa é indicado que: