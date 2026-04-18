“96,4 % de fidelidade”: número impressionante mostra que a Apple venceu a guerra

Estes dados fazem parte de um estudo da SellCell junto de 5.000 norte-americanos. Destes, 96,4% dos proprietários do smartphone da Apple preveem voltar a comprar um no próximo ciclo de renovação. Do lado do Android, 13,6% dos utilizadores ponderam mudar de ecossistema, ou seja, quatro vezes mais.

Se se está bem, para quê mudar?

Parece que, quando se prova a maçã, já não se consegue dispensá-la. Este estudo da SellCell comprova-o.

No mercado dos smartphones, em 2019, 90,5% dos utilizadores de iPhone tencionavam comprar outro. Em 2021, eram 91,9%. Hoje, 96,4%. Cinco pontos ganhos em sete anos.

Quando se pergunta aos utilizadores por que mantêm o seu iPhone, 60,8% respondem que preferem o iOS e 17,4% mencionam o investimento no ecossistema Apple.

A Samsung apresenta, por sua vez, 90,1% de fidelidade, contra 74 % em 2021, e a Google sobe para 86,8% depois de ter caído para 65,2% nesse mesmo ano.

Todo o mercado progride, mas a Apple joga noutra categoria. 83,8 % dos utilizadores de iPhone declaram usar a marca há mais de cinco anos, contra apenas 33,8% do lado do Android.

Uma progressão sem precedentes

Em 2019, 90,5% dos utilizadores de iPhone tencionavam comprar outro. Em 2021, esta taxa subia para 91,9%. Em 2026, atinge 96,4%. Cinco pontos ganhos em sete anos, sem uma rutura tecnológica significativa que o explique. A Apple construiu esta progressão ao longo do tempo, renovação após renovação.

Quando se pergunta aos utilizadores por que mantêm o seu iPhone, 60,8% respondem que preferem o iOS e 17,4% referem o investimento no ecossistema Apple.

Ora, estas duas razões confundem-se com o tempo: fotografias no iCloud, grupos de iMessage partilhados em família, subscrições ativas, palavras-passe armazenadas no ambiente Apple. Sair significa reconstruir tudo noutro lugar. Mudar de plataforma fragmenta as mensagens, altera a sincronização e quebra a integração dos acessórios. Para muitos, não compensa.

Entre os 3,6% de utilizadores de iPhone que ainda assim ponderam sair, 69,7% iriam para a Samsung e 20,2% para a Google, sendo o preço do iPhone o principal motivo.

Android resiste, mas a diferença aumenta com o tempo

Como referido, a Samsung apresenta 90,1% de fidelidade em 2026, contra 74% em 2021. A Google sobe para 86,8%, depois de ter descido para 65,2%. As duas marcas evoluíram claramente. Ainda assim, 26,8% dos utilizadores Android que ponderam abandonar a sua marca escolheriam o iPhone, enquanto no sentido inverso seriam apenas 3,6 %.

A antiguidade explica parte desta diferença. 83,8% dos utilizadores de iPhone afirmam usar a marca há mais de cinco anos, contra apenas 33,8% no Android. Cinco anos no ecossistema Apple representam cinco anos de dados, hábitos e compras acumuladas que seria necessário abandonar.

A SellCell observa que as marcas de smartphones já não poderão contar com a captação de utilizadores junto dos concorrentes e terão de procurar crescimento entre novos utilizadores ou nos segmentos de entrada.

É precisamente essa a função do iPhone 16e para a Apple: atrair utilizadores com um preço acessível, apostando que, uma vez dentro do ecossistema, irão investir progressivamente mais.