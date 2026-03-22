Estes 5 gadgets já foram ficção científica. Hoje, podemos comprá-los!

O futuro parece sempre longe, mas muitas das tecnologias que conhecemos em filmes de ficção científica já estão disponíveis hoje em dia e são, algumas delas, acessíveis. Compilámos cinco gadgets!

Dispositivos que antes só víamos em filmes, a serem usados por cientistas ou equipas em missões extraterrestres, já fazem parte do nosso quotidiano, transformando como vivemos, trabalhamos e nos divertimos.

Tecnologia que parecia inacessível ou exclusiva de laboratórios avançados está, hoje em dia, ao alcance de qualquer pessoa, seja entusiasta ou não.

Assim, a título de curiosidade, reunimos cinco gadgets que um dia foram considerados visionários, mas que já podem ser comprados e usados no dia a dia.

5 gadgets que já não são futuristas

Óculos inteligentes ou de Realidade Aumentada

Hoje, os óculos de realidade aumentada, como os Apple Vision Pro, permitem desde jogos imersivos até aplicações profissionais, como visualização de projetos em 3D ou assistência remota.

Por sua vez, os óculos inteligentes, como os da Meta com a Ray-Ban, transformam a interação com dados em experiências intuitivas e visuais, aproximando o futuro da nossa rotina diária.

Controlar luzes, temperatura e eletrodomésticos com comandos de voz ou aplicações parecia distante, até serem uma realidade.

Com assistentes como a Alexa da Amazon ou sistemas da Google Nest, é possível programar rotinas automáticas, economizar energia e até receber alertas em tempo real sobre qualquer situação, tornando a vida mais prática e conectada.

Drones eram inicialmente sinónimo de tecnologia militar ou hobby para entusiastas.

Atualmente, modelos como os da DJI oferecem câmeras de alta qualidade e voo autónomo, permitindo capturar imagens aéreas impressionantes.

Estes dispositivos revolucionaram não apenas a fotografia e o vídeo, mas também a forma como são feitas inspeções, entregas e atividades recreativas.

A impressão 3D parecia restrita a laboratórios e indústrias avançadas. Hoje, impressoras domésticas permitem criar desde utensílios personalizados até peças relativamente complexas e protótipos funcionais.

O acesso a essa tecnologia democratizou o fabrico, estimulando a criatividade e o empreendedorismo, tornando possível transformar ideias em objetos físicos sem grandes estruturas industriais.

A ideia de relógios que monitorizam a saúde, enviam mensagens e permitem até pagamentos parecia ficção científica. Contudo, há cada vez mais alternativas a integrar diversas funções do smartphone diretamente no pulso, acompanhando as nossas rotinas, incentivando hábitos saudáveis e mantendo-nos conectados, sem precisar do smartphone.

Estamos a viver no futuro que muitos ambicionaram e dispositivos que antes eram apenas sonhos tecnológicos já estão ao alcance de todos, mudando a forma como interagimos com o mundo, trabalhamos e nos divertimos.