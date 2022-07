Sendo o Android um sistema dedicado a várias plataformas, é natural que a Google o queira nos smartphones e nos tablets. Estes últimos têm sido relegados para segundo plano e recebido pouca atenção em várias frentes.

Isso parece ter mudado com a criação do Android 12L, dedicado a ecrãs maiores e agora teve uma nova confirmação. As apps da suite de produtividade da Google foram atualizadas e preparadas para funcionar em tablets e ecrãs dobráveis.

Nova aposta do Android nos tablets

A aposta da Google nos tablets, infelizmente, já viu melhores dias. O Android não é ainda o sistema perfeito para este tipo de plataforma e ao longo dos anos tem perdido a pouca vantagem que tinha presente para que este hardware pudesse ser explorado.

Na chegada do Android 12L, que a Google tem ainda de fazer chegar a muitos equipamentos, este cenário parece ter mudado. Faltava ajustar muitas das apps, outro processo que a gigante das pesquisas anunciou agora ter iniciado, em especial as da sua suite de produtividade.

Apps da Google preparadas para esta realidade

Esta mudança poderá em breve ser vista no Google Drive, Docs, Sheets, Slides e Keep. Um dos focos é poderem ser usadas lado a lado, num ecrã maior que o de um smartphone, em especial num tablet. Ao mesmo tempo, foram melhoradas as capacidades de "arrastar e largar".

Com esta melhoria torna-se simples copiar dados de uma folha de cálculo para um outro documento ou para uma mensagem de correio eletrónico. Ao mesmo tempo, trazer uma imagem de uma página web para o Keep ou outra app da Google volta a ser simples com o arrastar.

Para lá dos smartphones, sempre nos ecrãs maiores

Também o Drive foi melhorado e permite agora ter janelas lado a lado e até abrir imagens e ficheiros noutra janela. Esta mudança dá acesso a uma melhor gestão de ficheiros e às pastas onde estes estão presentes. A Google foi mais longe e também aumentou os atalhos de teclado, algo cada vez mais presente nos tablets.

Com todas estas mudanças, a Google quer melhorar o Android nos tablets e dá o exemplo com as suas apps. Estas estão agora preparadas para funcionar em ecrãs maiores e certamente de forma muito mais eficiente e intuitiva.