Uber: Reforço da segurança dos utilizadores após acusações graves

Com uma presença cada vez mais forte em Portugal, a Uber e outros serviços TVDE, têm focado os seus esforços em melhorar a utilização das suas apps móveis e dos próprios serviços que oferecem ais utilizadores.

Assim, a Uber anunciou as mais recentes melhorias na sua aplicação para otimizar a segurança dos seus utilizadores. Isso chega com o lançamento da sua nova funcionalidade "Safety Check-Up", criada para proteger todos os que viajam com este serviço.

Com várias propostas dedicadas à segurança dos utilizadores do seu serviço, a Uber tem focado a sua preocupação em reforçar esta área. As possibilidades são muitas e abrangem várias áreas que precisam de algumas melhorias ou novidades.

Com uma inovação pioneira em toda a indústria, a funcionalidade "Safety Check-Up" irá encorajar os utilizadores a completar o seu perfil de segurança. Para isso, vão ter de introduzir e utilizar os Contactos de Confiança, a Verificação de PIN e todas as funcionalidades de "RideCheck" que estão disponíveis na aplicação.

Estas soluções, que são novidades, foram concebidas para melhorar a segurança da plataforma Uber:

Verificação com PIN : Para assegurar que o utilizador entra no carro correto, agora será possível ligar a Verificação com PIN - possibilitando que o motorista introduza o código fornecido pelo utilizador antes da viagem começar.

: Para assegurar que o utilizador entra no carro correto, agora será possível ligar a Verificação com PIN - possibilitando que o motorista introduza o código fornecido pelo utilizador antes da viagem começar. RideCheck : Esta funcionalidade utiliza tecnologia GPS para detetar anomalias durante as viagens, tais como uma longa paragem ou uma potencial colisão. Se a aplicação alertar para tais eventos, a Uber irá verificar o utilizador e o motorista e oferecer recursos para obter ajuda.

: Esta funcionalidade utiliza tecnologia GPS para detetar anomalias durante as viagens, tais como uma longa paragem ou uma potencial colisão. Se a aplicação alertar para tais eventos, a Uber irá verificar o utilizador e o motorista e oferecer recursos para obter ajuda. Contactos de Confiança: Os utilizadores podem escolher os seus Contactos de Confiança na aplicação e definir lembretes para partilhar a sua viagem em direto, para que a família e amigos possam acompanhar a viagem e garantir que o utilizador chega em segurança ao seu destino.

O Diretor Geral da Uber em Portugal, Francisco Vilaça, referiu que a segurança de todos os que utilizam a aplicação da Uber é uma prioridade máxima para a empresa. Esta está constantemente a melhorar as suas funcionalidades para garantir esse compromisso.

O "Safety Check-Up" irá permitir que os utilizadores recorram a toda a gama de ferramentas de segurança, que se juntam a estas novidades, e que oferecem para garantir que as suas viagens são seguras com a Uber.

O novo "Safety Check Up" complementa as atuais funcionalidades de segurança que esta aplicação já oferecia aos utilizadores. Até agora tínhamos o rastreio GPS, a anonimização de dados pessoais, o botão de emergência, o suporte 27/4, o rastreio do condutor, os alertas de velocidade, os limites de horas de condução e várias medidas de segurança para fazer face à COVID19.