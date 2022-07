A segurança na Internet é efémera e o Twitter é a mais recente prova disso mesmo. Esta rede social tem em mãos um problema grave e que afeta os dados dos seus utilizadores, que foram roubados de forma demasiado simples.

Ao todo são informações de 5,4 milhões de contas e que foram roubados. A forma para o fazer era conhecida desde o início do ano e estava exposta para qualquer um usar de forma abusiva e sem qualquer controlo.

Dados de 5,4 milhões de contas foram roubados

A segurança do Twitter e dos seus utilizadores está a ser colocada em causa. Ao todo são 5,4 milhões de contas que estão afetadas e de onde foram roubados dados. Do que se sabe, esta não é informação sensível para acesso às contas, mas permite ainda que seja usada de forma abusiva.

Todos estes dados surgiram há alguns dias num forum dedicado à venda de informação e quem o publicou pretende ganhar dinheiro com esta informação. Estas contas são de celebridades, empresas e outros utilizadores e os dados são aparentemente válidos e incluem os endereços de email, números de telefone e outra informação que não é pública.

Uma falha bem conhecida do Twitter

Do que foi possível descobrir, estes dados foram obtidos através de uma falha que é conhecida desde o início do ano. Esta afetava a app Android e ocorria no processo de autorização do Twitter. A rede social já resolveu esta falha nesta app.

Esta situação é tanto pior que funcionava mesmo quando o utilizador colocava as suas informações em privado. A recolha desta informação foi possível e a prova disso são os dados que agora estão à venda por, pelo menos, 30.000 dólares.

Informação válida e à venda na Internet

Pouco depois de publicada esta informação, a amostra que a acompanhava foi validada e ficou claro que os dados são reais. O Twitter ainda não se manifestou sobre este problema, mas espera-se que em breve venha a público revelar mais informações.

Esta é mais uma situação complicada para o Twitter, no meio de toda a confusão com Elon Musk. Não existe forma dos utilizadores se protegerem ou reverterem esta situação, visto ser uma falha antiga na plataforma e que afeta dados do utilizador.