Primeiros chips de 3 nm da Samsung serão para a mineração de criptomoedas

Tal como aqui noticiámos, a Samsung conseguiu ultrapassar a rival taiwanesa TSMC e foi a primeira fabricante do mundo inteiro a anunciar oficialmente o início da produção dos novos chips de 3 nm.

Os novos chips baseados nesta avançada litografia vão conseguir que os equipamentos ofereçam um desempenho superior, ao mesmo tempo que reduzem o consumo energético. Neste sentido, sabe-se agora que o primeiro lote de chips de 3 nm vai ser destinado a um fabricante de componentes dedicado à mineração de criptomoedas. Como tal, pode-se dizer que os mineradores serão os primeiros a testar e usufruir de todo o poder desta nova tecnologia.

Mineradores serão os primeiros a usarem os chips de 3 nm da Samsung

Foi há sensivelmente três semanas que a Samsung anunciou o início da sua produção em massa dos chips GAA (Gate All Around) baseados na litografia de 3 nm. Mas nesta segunda-feira (25), através de uma cerimónia para o efeito, a fabricante revelou que já começou a tratar do envio oficial dos seus primeiros chips para os clientes.

Contudo, ao contrário daquilo que se poderia pensar inicialmente, as primeiras unidades dos componentes de 3 nm não se destinam ao fabrico de smartphones. De acordo com as informações reveladas, o primeiro lote destes chips irá parar às mãos de um fabricante dedicado ao setor da mineração de criptomoedas. Portanto, e pela lógica, os mineradores das moedas digitas serão assim os primeiros a beneficiarem deste nó da nova geração.

Através do novo processo de fabrico GAA da Samsung, o desempenho dos componentes será melhorado e o consumo de energia reduzido, o que representa então sérias vantagens para a atividade de mineração.

Mais concretamente, em comparação com os chips de 5 nm, o processo GAA de 3 nm da Samsung melhorará o desempenho em até 23% e reduzirá o consumo energético em 45%. Para além disso, diminuirá a área em até 16%.

Mas a empresa sul-coreana pretende lançar uma segunda versão destes componentes onde, nesses, espera obter uma melhoria de 30% no desempenho, uma redução de 50% no consumo energético e diminuir a área em 35%.

Os smartphones devem ainda ter que aguardar um pouco, pois este novo nó da Samsung apenas deve chegar a esse setor em 2024, altura em que a marca espera também produzir o seu novo processador Exynox 2300.

