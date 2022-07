Samsung tem planos para construir 11 fábricas de chips no Texas

Tal como já temos aqui falado por diversas vezes, o setor dos chips eletrónicos está cada vez mais apelativo. A pandemia trouxe várias consequências em vários segmentos, e obrigou ao fecho de várias fábricas, criando um verdadeiro caos de escassez de componentes.

Assim, não admira que se verifique um aumento de investimento neste mercado. Como tal, as mais recentes informações da indústria indicam que a Samsung estará a preparar a construção de 11 fábricas de chips no Texas.

Samsung aposta forte no fabrico de chips

De acordo com as informações mais recentes, a Samsung estará a planear a construção de um conjunto de 11 fábricas nas regiões de Taylor e Mano, no estado do Texas.

No entanto, mesmo que se trate de uma grande potência tecnológica, a Samsung pretende, tal como a rival Intel, tentar também conseguir alguma ajuda por parte do governo local. Os detalhes indicam que a empresa sul-coreana pretende conseguir isenções fiscais para que a marca poupe cerca de 4.800 milhões de euros. Mas caso não consiga obter estes benefícios fiscais, a intenção de construção das fábricas poderá ficar em “banho maria”.

Tal como informado, o total investimento para as 11 fábricas da Samsung deverá rondar os 192.000 milhões de dólares, algo como 189.000 milhões de euros.

Se a fabricante sul-coreana conseguir o acordo que pretende e avance então com o projeto, poderá conseguir criar mais de 10 mil empregos nas instalações. Para além disso, se os planos correrem como esperado, este será assim o maior investimento económico de sempre da história do Texas.

Os dados revelados adiantam ainda que duas dessas fábricas ficarão localizadas em Austin e as restantes nove serão construídas em Taylor, uma cidade que conta com mais de 17.000 habitantes e que já tem uma fábrica da Samsung em processo de construção, uma obra que totaliza 17 mil milhões de dólares.

Em suma, as fábricas de Austin representariam um investimento de 25,4 mil milhões de dólares e iriam criar 1.800 empregos, enquanto que as fábricas de Taylor rondariam o investimento de 167,6 mil milhões de dólares e estima-se que criem 8.200 novos postos de trabalho.

Mas ainda faltará muito para que estas fábricas, a serem uma realidade, comecem a dar frutos, uma vez que devem apenas começar a funcionar no ano de 2034, mas pelo menos duas delas apenas começarão a trabalhar em 2042.