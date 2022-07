Twitter perde dinheiro e aponta o dedo a um culpado: Elon Musk

A novela que tem como protagonistas o Twitter e Elon Musk parece que ainda tem muita história para contar. Num crescente desentendimento entre as duas partes depois da intenção de compra, agora Elon Musk é acusado de fazer a rede social perder dinheiro.

Ainda assim, o Twitter celebra a chegada de novos utilizadores.

Se Elon Musk não tivesse entrado na história do Twitter como entrou, a empresa da rede social teria ganho mais dinheiro. Esta manhã foram divulgados os resultados financeiros da empresa e o dedo é apontado diretamente a Elon Musk quanto ao culpado para a quebra das receitas.

Este ano, o Twitter apresentou receitas no valor de 1,18 mil milhões de dólares, quando há um ano tinha apresentado de 1,19 mil milhões de dólares.

É evidente que o problema não foi unicamente Elon Musk. A empresa refere também problemas da indústria de anúncios e o próprio ambiente económico geral. Mas ainda assim, a “incerteza relacionada à aquisição pendente do Twitter por uma afiliada de Elon Musk” é o problema mais específico do Twitter na lista.

A receita do segundo trimestre totalizou US$ 1,18 mil milhões, uma queda de 1% ano a ano ou um aumento de 2% numa base de moeda constante, refletindo os ventos contrários do setor de publicidade associados ao macroambiente, bem como a incerteza relacionada à aquisição pendente do Twitter por um afiliado de Elon Musk.