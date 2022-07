E Porque Hoje é Sexta

Dois marcianos chegaram a Terra no deserto do Arizona. Depois de procurar durante horas por algum sinal de vida, já de madrugada, chegaram a um velho posto de gasolina.

Confundindo uma daquelas bombas de gasolina antigas, dos anos 50, com um ser vivo, os marcianos aproximaram-se e exigiram:

"Terráqueo, leve-nos ao teu líder."

Ao ver que a bomba não respondia, um dos marcianos apontou uma arma laser para a bomba e falou mais alto:

"Terráqueo, obedeça! Leve-nos ao teu líder!"

O outro marciano, com uma cara de assustado, tentou dissuadir o seu colega:

"gRoGYY, acho melhor deixarmos esta gente em paz."

"Como assim, deixar em paz?" gritou o marciano gRoGYY armado.

"Este terráqueo tem que se submeter a nossa vontade. E mais nada!

- Obedeça, terráqueo, ou eu disparo!

A bomba ainda não respondia, e o marciano assustado falou mais uma vez:

"Acho que esse terráqueo é perigoso. Vamos embora enquanto podemos."

"Ora, que absurdo!" disse o outro

"Somos superiores, tanto intelectual como militarmente! Leve-nos ao teu líder, terráqueo! É a tua última chance "

Como a bomba não respondeu, o marciano disparou a sua arma, fazendo o posto inteiro explodir em chamas.

A explosão lançou-os chamuscados a metros de distância.

Todo empenado e atordoado, o marciano armado perguntou ao outro:

"Tokinhoo, estava certo.

Mas como sabias que este terráqueo era tão potente?

" O outro respondeu: "Porra, burro, não viste o tamanho do pau do gajo?

O bicho descia, dava umas duas voltas no chão, subia de novo e ele ainda guardava a cabeça na orelha!"