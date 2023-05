Baixas vendas levam a um corte de 2,5 milhões de dólares no salário do CEO da Nvidia

A Nvidia continua a ser a mais importante fabricante de placas gráficas, com modelos modernos e avançados destinados a todo o género de necessidades dos utilizadores, mas com foco no mercado gaming. Mas as vendas não estão a correr como esperado e, como consequência, as últimas informações sobre a marca indicam que o seu CEO, Jensen Huang, aceitou um corte de 2,5 milhões de dólares no seu salário.

Salário do CEO da Nvidia caiu 2,5 milhões de dólares

Tal como já aqui temos noticiado por diversas vezes, a situação global no mercado dos chips não está a atravessar os seus melhores dias... Fabricantes de peso como a Nvidia têm tentado contornar o problema das vendas baixas através da redução de preço das suas placas gráficas. Mas parece que nem esta solução está a ser suficiente para equilibrar as contas.

Assim sendo, as últimas informações indicam que agora o salário do CEO da Nvidia, Jensen Huang, foi fortemente afetado para fazer frente a esta crise, que se espera ser temporária. Os detalhes indicam que o ordenado do líder da empresa das gráficas GeForce RTX 40 foi cortado em 2,5 milhões de dólares.

Feitas as contas, durante o ano de 2023, Huang recebeu cerca de 996.216 dólares por mês, aos quais foram somados 19,66 milhões de dólares em prémios em forma de ações e 693.710 dólares referentes a outras remunerações, como cauções, seguros de vida, viagens, entre outros.

Segundo os dados avançados pelo canal The Register, em média os funcionários da Nvidia ganham cerca de 229.078 dólares. Ou seja, o CEO da empresa ganha 94 vezes mais do que os seus trabalhadores.

No relatório divulgado pela Nvidia pode ler-se que "o ano fiscal de 2023 foi um ano difícil, com ventos macroeconómicos contrários, correções de stock, COVID-19 e transições de arquitetura de produtos com impacto em vários dos nossos negócios. Como resultado, a nossa receita do ano fiscal de 2023 e o desempenho da receita operacional não GAAP não cumpriu as metas estabelecidas pelo CC (comité de remuneração) para a remuneração dos executivos".

Resta esperar que o tempo traga melhores ventos para a Nvidia e que áreas como a Inteligência Artificial possam dar uma grande ajuda para esta crise que afeta o setor dos chips.