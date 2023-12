Apresentado em outubro, o SoC Snapdragon X Elite da Qualcomm promete mudar o mercado e bater-se de forma igual com as propostas da Apple, mesmo as mais recentes. Agora, a gigante americana veio garantir que as suas propostas continuam a dominar, mas têm uma limitação, o Windows da Microsoft.

Desde que o Snapdragon X Elite da Qualcomm foi apresentado que o mercado mudou. Se inicialmente se estava a comparar com o SoC M2 da Apple, a gigante de Cupertino revelou o seu M3 com um desempenho muito mais elevado e com uma gestão de recursos ainda melhor.

Mesmo com este novo concorrente presente, a Qualcomm continua a garantir que a sua proposta ainda consegue bater o que a Apple tem no mercado. Os números avançados revelam que esta proposta vai ser até 21 por cento mais rápido que o M3 em desempenho multi-core.

Foi revelado que o Snapdragon X Elite obtém uma pontuação multi-core de 15.300, enquanto o M3 fica atrás do SoC da Qualcomm, com uma pontuação de 12.154. O teste foi realizado no Geekbench 6, mas a Qualcomm omitiu inteligentemente um detalhe importante desses resultados; o limite de potência do Snapdragon X Elite.

Ainda que tenha esta diferença importante nos resultados, a Qualcomm antevê uma limitação para o seu SoC. Segundo Sascha Segan, um responsável da marca, o sistema operativo da Microsoft poderá representar uma limitação no futuro e até ser um problema em termos de resultados finais.

A experiência não será a mesma porque eles estão a correr o macOS e nós usamos o Windows, mas em termos de hardware, a única coisa que podemos controlar, é um bom hardware.

Os PCs com o Snapdragon X Elite estão programados para surgirem em meados de 2024, vindo de diferentes marcas e fabricantes bem conhecidos. Enquanto isso, a Qualcomm tem membros da sua equipa a testar dispositivos de referência sem marca, tendo recebido avaliações positivas que observam não apenas as melhorias de desempenho, mas também a inclusão de recursos de IA nos dispositivos.