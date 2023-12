Os problemas do Windows 11 podem surgir em áreas que a Microsoft não espera e ter um impacto grande demais. A prova disso está agora a ser vista, com muitas universidades a aconselharem os utilizadores a remover a última atualização, por esta quebrar o acesso às redes Wi-Fi destes estabelecimentos.

Com a atualização KB5033375 a Microsoft quis resolver mais um conjunto de problemas no Windows 11 e até trazer algumas novidades para os utilizadores. Esta fez parte da bem conhecida Patch Tuesday, onde a gigante do software consegue focar-se em situações que requerem intervenção mais rápida.

A de dezembro parecia seguir esse mesmo caminho, tratando de muitas questões que estavam pendentes e a precisar e de uma correção rápida. A Microsoft chegou até a colocar ali algumas melhorias no Copilot, mas acabou também por trazer algo que não era esperado.

A prova disso está a vir de muitas universidades, que estão agora a tentar resolver um problema de dimensões muito elevadas junto dos seus utilizadores. Do que é descrito, desde que essa atualização foi lançada e instalada, os PCs destes utilizadores deixaram de aceder às redes Wi-Fi destes estabelecimentos.

São várias as recomendações que surgem, como se pode ver numa página dedicada da Universidade de New Haven, que culpa a atualização mais recente do Windows. Da mesma forma, também a Universidade de Brunel de Londres publicou um artigo semelhante, com a recomendação mais lógica, que é remover a atualização KB5033375 do Windows 11.

Uma outra solução parece ter sido encontrada por uma universidade na Bélgica. Nesta página de suporte é recomendado aos utilizadores desligar o 802.11r. Este é uma norma que permite uma transição perfeita de um ponto de acesso para outro. Existe já mais informação sobre esta solução no fórum oficial da comunidade Microsoft.

A Microsoft deverá resolver este problema numa atualização futura do Windows 11. Mais uma vez, esta não era uma situação que não era esperada e que tem impacto grande nos utilizadores. O Wi-Fi é uma ligação essencial em muitos casos para os utilizadores poderem ligar-se facilmente às redes das universidades e à Internet.