A Microsoft está a integrar a IA com o máximo de serviços que consegue. A lista será muito maior, mas optou também por trazer estas capacidades para algumas das suas apps, de forma nativa e acessível a todos. Agora, tudo aponta para uma nova integração com uma app do Windows 11. Falamos do Notepad, que terá em breve novas capacidades.

Agora é o Notepad a receber a IA

É claro para todos que a IA está a chegar de forma alargada a todos os sistemas operativos e a muitos equipamentos. Esta será a nova realidade para muitos, que já se habituaram a questionar para obterem as informações que necessitam devidamente resumidas e prontas a serem consumidas.

A Microsoft tem sido uma das impulsionadoras destas tecnologias, em especial para serem usadas em conjunto com os seus produtos e aplicações. Estas integrações são já visíveis em muitos casos e estão até prontas a serem usadas no dia a dia, como é o exemplo do Copilot.

Mais uma ferramenta da Microsoft com novidades

A mais recente proposta a ter acesso à IA é um dos muitos clássicos do Windows 11. Falamos do Notepad, que tem sido alvo de uma verdadeira revolução neste sistema. O editor de ficheiros de texto do sistema da Microsoft terá já presente código nas últimas versões de teste que indicam que um novo recurso Cowriter pode estar a caminho para breve.

Foi também visto que o mesmo sistema de créditos que a Microsoft usa no seu recurso Cocreator no Paint está presente. Este permite que os utilizadores do Windows saibam quantas vezes mais eles podem usar esses recursos alimentados por IA.

Vai haver ainda mais a chegar ao Windows 11

Foram ainda encontradas referências a uma lista de espera para o recurso e uma imagem principal que a Microsoft pode usar para comercializar o seu novo Notepad Cowriter. O estilo desta imagem é idêntico ao que a Microsoft usa nos seus recursos Copilot em apps do Office como o Outlook, Word e PowerPoint.

Isso pode ser a prova de que a Microsoft estará perto de anunciar oficialmente o recurso Cowriter para testes beta do Notepad. A empresa seguiu a mesma forma quando testou o recurso de imagem generativa do Paint durante meses antes de ser lançado para todos no Windows 11.