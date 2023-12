O Android tem evoluído para dar aos utilizadores todo o controlo que estes necessitam, seja em que situação for. A Play Store tem sido um dos pontos onde a empresa tem apostado e como tal as novidades não param de chegar. A mais recente deverá dar ao utilizador ainda mais controlo e permitir poder desinstalar apps do seu smartphone Android remotamente.

Instalar apps nos smartphones Android é um processo simples e rápido. A Google aperfeiçoou o processo ao longo dos anos e dá ao utilizador várias formas para o fazer, indo ao ponto de permitir que aconteça remotamente e sem o utilizador estar perto do smartphone.

A ideia da gigante das pesquisas parece ser dar aos utilizadores ainda mais controlo e por isso quer que os utilizadores possam também desinstalar apps remotamente. Essa novidade era esperada há já algum tempo, mas aparentemente apenas agora irá estar disponível no Android.

Este será também um processo simples que acontecerá diretamente na app associada à Play Store em qualquer smartphone onde o utilizador tenha a sua conta configurada. A lista irá mostrar as apps instaladas e associadas à conta, podendo então ser removida.

Espera-se que a próxima versão da Play Store permita já aos utilizadores ter esta capacidade, algo que já deveria estar presente em versões anteriores. A Google tem adiado a sua chegada ao Android, mas pensa-se que deverá ser agora que fica disponível para ser utilizada.

Provavelmente a Google deverá fazer crescer esta funcionalidade e dar aos utilizadores o mesmo que tem hoje para o processo inverso. Falamos da possibilidade de instalar apps remotamente no browser, ainda que diretamente na loja de apps do Android.

Este controlo que a Google quer dar aos utilizadores é importante e dá-lhes a capacidade de gerir os seus dispositivos Android de forma completa e sem limites. Ainda mais importante é que pode ser feito remotamente e num único local, onde todos os equipamentos podem ver as apps presentes serem adicionadas ou removidas.