Novo rumor sobre o iPhone 16 Pro arrefeceu entusiasmo pelo iPhone 15 Pro

Não podemos esquecer que até a Apple mostrar, tudo não passa de rumores. Contudo, também sabemos que há informações "que fogem" ao controlo da empresa de Cupertino. Por exemplo, o analista Ming-Chi Kuo prevê que o iPhone 16 Pro traga tudo aquilo que os utilizadores do iPhone queriam agora. Ecrã sem notch, uma câmara especial e algumas outras surpresas que contamos a seguir.

O iPhone 16 Pro poderá ser o "tal"

O iPhone 15 Pro poderá dar um pequeno salto em relação ao iPhone 14 Pro. Pelo menos é o que se espera com incrementos no hardware para suportar algumas tecnologias que tirarão proveito da realidade aumentada. Além disso, dizem, o próximo iPhone que sairá este ano deverá apresentar um chip A17 super-rápido e algum refinamento no próprio design.

Apesar destas novidades, algumas mais sonantes parece que só aparecerão no próximo ano, com o iPhone 16 Pro. Quem o diz é o analista Ming-Chi Kuo. Ele refere que o iPhone 16 Pro poderá receber uma lente periscópio e um ecrã maior. Claro, são logo duas atualizações substanciais.

O rumor dito assim poderá querer revelar que o iPhone 16 Pro será uma versão mais pequena (e potencialmente mais barata) do muito falado iPhone 15 Ultra, que deverá chegar este ano no lugar de um iPhone 15 Pro Max.

Como observa Kuo, há rumores de que o Ultra receberá uma lente periscópio em 2023 devido ao seu tamanho de ecrã superior ao do iPhone 15 Pro. Fala-se que os ecrãs do iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra tenham 6,1 polegadas e 6,7 polegadas, respetivamente. No entanto, a Apple poderá smartphone iPhone 16 Pro com ecrã de 6,1 polegadas instalar também uma lente de periscópio na parte traseira do dispositivo. Poderemos estar a ver aqui uma jogada comnercial.

Os comentários de Kuo seguem rumores anteriores sugerindo que o iPhone 16 Pro irá esconder o Face ID e componentes da câmara frontal sob o seu ecrã, muito parecido com o que muitos dos melhores telefones Android agora fazem com os scanners de impressão digital sob o ecrã. Esta atualização chegará presumivelmente sob a forma de uma Dynamic Island melhorada, o recorte digital sofisticado e mais avançado daquele que a Apple introduziu com o iPhone 14 Pro.

Além disso, tanto o iPhone 15 Pro quanto o iPhone 15 Ultra, segundo outros rumores, poderão receber botões de volume sólidos, perdendo a componente mecânica e ganhando os toques hápticos, como no passado já aconteceu (no iPhone 7) com o botão Home.

Os botões de estado sólido utilizam vibrações hápticas para simular a sensação de ser tocado, apesar de não se moverem, mas a Apple precisa de mais tempo para desenvolver os motores hápticos necessários para alimentar esta nova tecnologia.

Se estes botões de estado sólido chegarem de facto com o iPhone 16 Pro, então, são mais uma razão pela qual vale a pena esperar pelo iPhone 2024 de nível profissional da Apple - especialmente porque o iPhone 15 Pro poderá ser o iPhone de nível profissional mais caro de sempre.