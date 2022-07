Para garantir a segurança na Internet, os utilizadores devem ter em conta a forma como as suas passwords estão guardadas e protegidas. Estas podem ser armazenadas de muitas formas, entre elas no próprio Chrome, para estarem prontas a serem usadas.

A Google quer ajudar a manter a segurança e por isso tem uma ferramenta acessível a todos. Esta está no Android e permite avaliar de forma simples se estas passwords estão seguras ou se foram comprometidas. Veja como pode saber se está realmente protegido.

Há muito tempo que a Google tem ferramentas dedicadas a garantir a segurança na Internet. Estas têm evoluído ao longo dos anos e procurado melhorar a segurança que oferecem aos utilizadores, em especial porque muitos dados sensíveis estão guardados nos seus serviços.

O Chrome faz parte deste universo e tem também as suas ferramentas especiais e que devem ser usadas. Estas prometem garantir a segurança dos utilizadores ou pelo menos validar que os dados presentes estão protegidos e não foram expostos a quem não deviam.

Esta ferramenta em especial avalia as passwords e o seu estado de segurança. Está dentro do Chrome, pelo que devem começar por abrir este browser da Google. Aqui dentro, e na versão dedicada ao Android devem abrir o menu e escolher a opção Definições.

De seguida devem procurar a opção Palavras-passe, passando de seguida para a óbvia entrada Verificar palavras-passe, que está antes da lista das passwords guardadas. De imediato será feita uma análise aos elementos guardados, dando no final uma avaliação ao utilizador do Chrome.

Caso sejam encontradas falhas, o utilizador poderá alterar de imediato a password no serviço comprometido. Haverá ainda a possibilidade de editar ou apagar os dados referentes a cada entrada encontrada no Chrome.

Esta é uma verificação que podem e devem realizar no Chrome, em especial no Android, por ser simples de usar. Devem garantir que as passwords estão seguras e não foram comprometidas para assim garantir a proteção dos utilizadores e dos seus dados.