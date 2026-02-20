Huawei Mate X7: o smartphone dobrável que redefine a fotografia e a resistência

A Huawei anuncia a chegada a Portugal do seu mais recente topo de gama dobrável, o Huawei Mate X7, marcando um novo capítulo na tecnologia.

Ao apresentar um dispositivo que não só desafia os limites do design com a sua estrutura ultrafina e leve, como eleva a fasquia da fotografia móvel e da durabilidade, a Huawei marca um novo capítulo na tecnologia.

O novo Huawei Mate X7 promete transformar a experiência do utilizador através de uma câmara True-to-Color revolucionária, resistência à prova de água e poeiras, e uma autonomia capaz de acompanhar os dias mais exigentes.

Huawei Mate X7 redefine a realidade através da imagem

Para os utilizadores que valorizam fotografia, o Huawei Mate X7 pode ser a ferramenta ideal. O seu sistema de câmaras True-to-Color foi desenvolvido para captar o mundo com uma fidelidade impressionante, ao alcançar uma entrada de luz 96% superior e uma melhoria de 43% na reprodução de cor face à geração anterior.

O equilíbrio de brancos de precisão absoluta assegura cores vibrantes e autênticas, e preserva a atmosfera original de cada momento, seja sob a luz intensa do dia ou em cenários de visibilidade reduzida.

A versatilidade é garantida pela câmara principal de 50 MP, que integra estabilização ótica e uma abertura física ajustável, que garantem os melhores resultados nas diferentes condições de luminosidade.

Para os entusiastas de vídeo, a função para gravação 4K em Ultra HDR permite registar detalhes nítidos em todos os cenários e dá vida a cada memória.

Elegância que resiste ao quotidiano

Mais do que um dispositivo tecnológico, o Huawei Mate X7 procura ser uma peça de design pensada para o conforto diário. O seu corpo fino e leve facilita a utilização e transporte, enquanto a construção sólida oferece a tranquilidade necessária para uma utilização intensiva.

O ecrã conta com a proteção do vidro Ultra Durable Crystal Armor Kunlun, altamente resistente a riscos e impactos, o que assegura que a estética do equipamento se mantém inalterada.

No interior, a engenharia de precisão da dobradiça e as camadas de proteção reforçadas garantem a integridade do ecrã dobrável.

Esta resistência estrutural é complementada pelas certificações IP58 e IP59, que conferem ao dispositivo uma proteção superior à água e poeiras, e permitem acompanhar o utilizador em qualquer ambiente sem compromissos.

Potência para ir mais além

Para suportar todo o ecossistema de inovação, o HUAWEI Mate X7 integra uma bateria de alta capacidade de 5300 mAh, desenhada para acompanhar o ritmo do utilizador durante todo o dia e proporcionar uma experiência sem preocupações.

A conveniência é reforçada uma vez que suporta as tecnologias de carregamento rápido de 66 W com fio e 50 W sem fios.

Disponibilidade do Huawei Mate X7

O Huawei Mate X7, que combina uma performance de topo com uma estética inigualável, já se encontra disponível na Huawei Store.

PVPR : 2099,00 euros

: 2099,00 euros Oferta de lançamento: oferta do Huawei Watch Fit 4 Pro e Huawei Care - proteção de ecrã 12 meses.

Para garantir uma tranquilidade total, a Huawei oferece o serviço Huawei Care - Proteção de Ecrã na compra do Huawei Mate X7, válido por 12 meses a partir da data de compra.

Este serviço assegura uma reparação gratuita do ecrã em caso de danos acidentais e involuntários resultantes de quedas, pancadas ou esmagamento.

As reparações são realizadas em Centros de Serviços Autorizados com peças de substituição originais, sem afetar a garantia do dispositivo.