Não deixe que os outros saibam quando está ou esteve online no Messenger. Saiba como!

A privacidade é uma das coisas que os utilizadores mais prezam e, ainda assim, a maioria das redes sociais dá conta do estado da sua atividade. Ora, hoje, vamos mostrar-lhe como pode desativar o estado online no Facebook Messenger.

Siga para o artigo e não deixe que saibam quando está ou esteve pela aplicação.

Conforme já deve ter reparado, quando acede à aplicação do Messenger, os ícones dos utilizadores são acompanhados por uma bolinha verde, caso estejam online, ou pela informação de há quanto tempo estiverem pela última vez.

Embora haja utilizadores que não se importam de ver essa informação partilhada, há outros que preferiam que os seus amigos internautas não soubessem sobre o estado da sua atividade.

Se é o seu caso, está no sítio certo. Isto, porque, hoje, vamos mostrar-lhe como pode, de forma muito simples, desativar o Estado Online no Messenger.

Desativar o estado online no Messenger no iOS

Abra a aplicação do Messenger no seu smartphone iOS e selecione o ícone do seu perfil, no canto superior esquerdo.

Clique em Estado Online.

Desative a opção Mostrar quando estás online.

Confirme a opção Desativar o estado Online?, clicando em Desativar.

Depois disto, os seus amigos deixarão de saber quando está ou esteve no Messenger. No entanto, de ressalvar que, desativando o seu estado, também não poderá aceder ao estado de atividade dos seus amigos e contactos.

