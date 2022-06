Apesar de ainda apostar muito no WhatsApp, a Meta não larga as suas restantes ferramentas como o Messenger do Facebook. Esta é também uma solução a ter em conta e que muitos ainda usam de forma diária.

A mais recente novidade que o Messenger do Facebook recebeu foca-se em tornar mais simples e mais direto o acesso às chamadas. Agora tudo está num ponto central e de fácil acesso do utilizador.

Apesar de ser uma ferramenta de mensagens que se foca no texto escrito, o Messenger do Facebook tem mudado a forma de comunicação. Cada vez mais os utilizadores querem usar a voz e o vídeo neste processo.

Para melhorar esta utilização, a Meta trouxe uma novidade interessante para esta ferramenta. O Messenger conta agora com uma mudança na interface, que recebeu uma nova área onde vão ser concentrados todos os elementos associados às chamadas.

Tudo será iniciado na barra inferior, onde um atalho com o nome Call irá abrir a porta a esta nova área. Aqui vão estar a lista das chamadas que foram recebidas e realizadas, com essa informação bem visível e de fácil interpretação.

Além disso, esta área de chamadas irá permitir ao utilizador realizar novas chamadas de voz e de vídeo. Bastará escolher o destinatário e carregar num único botão para que estas aconteçam entre os 2 utilizadores.

Esta é uma mudança que vai chegar a todos nas próximas semanas e será distribuída de forma alargada por todos. Não se limitará a um único sistema e irá estar disponível para os vários sistemas onde o Messenger está presente.

É interessante ver como a Meta está a fazer crescer o Messenger do Facebook. Está a revisitar o que este oferece e aumenta a forma como muitos mais optam agora por fazer chamadas e não apenas trocar mensagens de texto entre os seus contactos.