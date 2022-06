Japão bate novo recorde de velocidade de fibra ótica

A transferência de dados está tendencialmente a tornar-se mais rápida, pelos avanços tecnológicos que conhecemos. Agora, o Japão estabeleceu um novo recorde de velocidade de fibra ótica.

Numa estreia impressionante, esta superou o 1 petabyte.

O National Institute of Information and Communications Technology (NICT) bateu um novo recorde de velocidade de fibra ótica, atingindo 1,02 petabytes por segundo – de forma prática, esta velocidade poderia permitir a transmissão de até 10 milhões de canais em resolução 8K por segundo. Aquele número é bastante superior ao que havia sido alcançado em 2021, de 318 terabytes.

Apesar de a tecnologia do Japão utilizar o mesmo diâmetro de revestimento dos cabos de fibra atual, a velocidade é consideravelmente mais rápida.

A velocidade que estabeleceu, agora um novo recorde foi alcançada através de uma tecnologia desenvolvida pela NICT, em 2021. Foi com essa mesma que alcançou, anteriormente, a velocidade de 319 terabytes.

A tecnologia consiste num sistema de fibras óticas quad-core, ou seja, garante o triplo da frequência dos cabos convencionais monocondutores, permitindo uma velocidade compatível com as infraestruturas atuais e evitando qualquer risco de fiabilidade.

O diâmetro de revestimento padrão de 4 núcleos é atrativo para a adoção precoce de novas fibras de multiplexação de divisão espacial em ligações de alto desempenho e de longo curso, uma vez que é compatível com a infraestrutura de cabos convencionais e espera-se que tenha fiabilidade mecânica comparável às fibras monomodo padrão.

Explicou o NICT, num relatório.

Por forma a atingir a velocidade d3e 1,02 petabytes por segundo, enviados ao longo de um cabo de fibra ótica de 51,7 km, os engenheiros do NICT tiveram de aumentar o comprimento de onda em até 801 canais com uma tecnologia chamada WDM. Dessa forma, conseguiram uma frequência total de 20 THz, em comparação com os 14 THz que conseguiram em 2020 – com estes os engenheiros obtiveram 0,61 petabytes por segundo.

