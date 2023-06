Famalicão quer promover a mobilidade inteligente com aposta no 5G

Passadeiras 5G que previnem acidentes e câmaras conectadas que ajudam os habitantes a procurar lugar de estacionamento e a usar os transportes públicos, são algumas das soluções apresentadas durante a semana B-Smart, em Famalicão, que ficou marcada pela apresentação de Famalicão Cidade 5G, coberta com a rede móvel de última geração da NOS.

Vila Nova de Famalicão já está coberta com 5G da NOS, com uma cobertura de mais de 95% de toda a população do concelho, o que lhe possibilita a utilização otimizada de soluções tecnológicas altamente inovadoras. Assim, aproveitando esta semana dedicada às soluções tecnológicas e inovadoras de gestão urbana, sobretudo nas áreas de mobilidade, recolha de dados e ambiente, Famalicão assume o seu objetivo de se tornar uma verdadeira Smart City.

As passadeiras inteligentes usam vídeo analítico para detetar peões na passadeira e, de forma automática, ativar um sistema de alerta aos condutores. Até agora, várias passadeiras destas foram implantadas em locais referenciados por haver vários atropelamentos, tendo parado o registo destes incidentes. Nesta cidade, a solução que já existe será replicada em mais pontos estratégicos.

Para além de promover a segurança rodoviária, os sensores destas soluções permitem poupar energia (pois os semáforos apenas se ligam quando detetam pessoas) e ainda recolhem indicadores de mobilidade.

Famalicão tem, ainda, 16 sensores conectados, espalhados pelo centro, que ajudam a entender os padrões de mobilidade, trânsito, e estacionamento da cidade. Esta solução de big data contribui para a tomada de decisões relativas a políticas públicas de urbanismo, mais bem informadas e tendo em conta as necessidades reais da população.

Para além disso, esta informação é disponibilizada online aos cidadãos para facilitar a sua vida, por exemplo para perceberem as redes e tempos de espera dos transportes públicos. Está ainda previsto o lançamento de uma plataforma, muito brevemente, que auxilie as pessoas a encontrar lugar de estacionamento.

Realidade virtual para promover a cidade de Famalicão

Para além destas iniciativas, a autarquia lançou, ainda, nesta semana, uma solução de realidade virtual para promover a cidade. Através desta aplicação, usando uns óculos de realidade virtual, qualquer pessoa poderá ter uma perspetiva da cidade, como se a estivesse a mirar do topo da Fundação Cupertino de Miranda, o edifício mais emblemático da cidade.

Parceira de excelência das autarquias portuguesas, a NOS já ajudou a transformar cidades como Albufeira, Seixal, Lagoa, Pombal e Barreiro em cidades inteligentes. Estes municípios adotaram soluções globais e integradas, desenvolvidas em parceria com a NOS, com especial enfoque na gestão urbana inteligente e sustentável das cidades, como soluções de rega e de gestão de resíduos inteligentes, plataformas de mobilidade inteligente ou aplicações de realidade virtual.

Todas estas soluções atingem o seu máximo potencial através da velocidade ultrarrápida, latência reduzida, segurança, fiabilidade e conectividade oferecidas pela nova geração de comunicações móveis.