Jogos grátis no Playstation Plus para Julho de 2023

Já são conhecidos os jogos que o catálogo do Playstation Plus vai receber neste mês de Julho. Venham conhecer as novidades que são bastante interessantes.

Como todos os meses, Julho vai assistir à chegada de novos jogos para o catálogo do Playstation Plus. A nova lista, para quem tiver uma subscrição válida do serviço, podem começar a ser descarregados a partir de 4 de Julho.

Venham conhecer, sem demoras, a lista dos jogos que chegam agora, sem custos adicionais para todos os níveis de subscrição do PlayStation Plus.

A Lista

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War é um frenético jogo de guerra que lança os jogadores no calor das batalhas (politicas e bélicas) do período da Guerra Fria, no início da década de 1980. Com recurso a uma emocionante campanha para um jogador, os jogadores defrontam-se com figuras históricas e factos verídicos, enquanto combatem em redor do planeta, e passando por locais icónicos como Berlim Oriental, o Vietname, a Turquia, a sede do KGB soviético e muito mais. E que o Bundle Cross-Gen, disponível para a PlayStation 4 e PlayStation 5, inclui as versões de PlayStation 5 e PlayStation 4 do jogo; um pack de armas Confrontation (inclui 2 diagramas de armas) e uma skin Operacional lendário Capt. Price.

Alan Wake Remastered

Por outro lado, Alan Wake Remastered, também estará disponível para os jogadores da PlayStation 4 e PlayStation 5, e é um thriller de ação com uma apresentação muito cinemática, onde encontramos o intérprete principal, o perturbado escritor Alan Wake, que parte desesperadamente em busca da sua esposa desaparecida Alice. Após o seu misterioso desaparecimento na vila de Bright Falls, no noroeste do Pacífico, ele descobre páginas de uma história de terror que supostamente escreveu, mas da qual não se recorda.

Endling – Extinction is Forever

Endling – Extinction is Forever, também disponível para a PlayStation 4 e PlayStation 5, é uma aventura eco consciente, onde os jogadores terão a oportunidade de ver um mundo devastado pela humanidade através dos olhos da última raposa na Terra. Terão ainda a oportunidade de descobrir a força destrutiva dos seres humanos enquanto corrompem, poluem e exploram diariamente os recursos mais preciosos e valiosos da natureza.

Tempo de dizer Adeus

Entretanto, e em caminho contrário, também alguns títulos abandonam o convívio do Playstation Plus. Dessa forma, a partir de 3 de Julho, NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 e Trek to Yomi serão removidos do catálogo.