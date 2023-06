Quem dará 100 mil dólares por um iPhone original lacrado de 4 GB?

O iPhone é sobretudo um ícone da revolução nas comunicações. Com ele o mundo mudou e agilizou o que hoje chamamos de mobilidade. Na mão do utilizador e ao alcance do dedo, a Apple colocou um telefone, um computador para navegar na internet, uma máquina fotográfica, um leitor de música, um GPS e muito mais. Isto apareceu com o iPhone original que foi apresentado em 2007. Um destes está agora a ser leiloado por 100 mil dólares. Será que vale este valor?

iPhone original por 100 mil dólares

Já não é o primeiro a ser vendido por preços exorbitantes. No início do ano um leilão resultou numa venda de 63 mil dólares (cerca de 58 mil euros). Agora querem bater todos os recordes.

Uma casa de leilões tem um raro iPhone original lacrado de 4 GB que acredita poder arrecadar 100 mil dólares, algo como 92 mil euros. A verdade é que ainda existem muitos iPhone originais por "tirar da caixa." Só este ano em fevereiro foram leiloados vários de 8GB, e em abril deste ano um arrecadou um valor de 18 mil dólares (substancialmente que o valor de fevereiro), mas ainda assim exorbitante.

É importante referir que quando o iPhone original foi lançado nos Estados Unidos em 29 de junho de 2007, o preço inicial do dispositivo era de 499 dólares (460 euros) para o modelo com capacidade de armazenamento de 4GB, e 599 dólares (552 euros) para o modelo com capacidade de armazenamento de 8GB. Estes preços eram vinculados a contratos de dois anos com a operadora AT&T, que era a única operadora autorizada a vender o iPhone na época.

Passados estes 16 anos, a LCG Auctions tem quatro iPhones originais selados em disputa. E um, em particular, é especial – um modelo de 4 GB que a Apple produziu apenas durante alguns meses.

Segundo a empresa de leilões, o primeiro lançamento do iPhone original lacrado de 4 GB será vendido entre 50.000 e 100.000 dólares. Ou, por outras palavras, poderá ter a hipótese de quebrar o recorde do leilão de iPhone mais caro.

Os lances começaram em 10.000 dólares para o raro modelo de 4 GB e o leilão irá durar até 16 de julho. A empresa refere que o lote do leilão também inclui um iPhone OG lacrado de 8 GB, um iPhone OG lacrado de 16 GB e um primeiro modelo europeu de iPhone OG lacrado.

Portanto, se tiver alguns milhares de euros a estorvar, poderá investir, quem sabe daqui a uns anos não vale o dobro?