Combustíveis: Gasóleo e gasolina vão baixar! Saiba quanto…

Mais uma sexta-feira e já são conhecidas as previsões dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) para a próxima semana. Os preços do gasóleo e gasolina por litro vão baixar e nesse sentido é melhor esperar por segunda-feira para atestar o depósito. Saiba quais os novos preços.

Combustíveis: Gasóleo baixa 2 cêntimos e gasolina 3 cêntimos

Se precisa de atestar o depósito do seu veículo então faça-o a partir de segunda-feira. Segundo a Away, o preço dos combustíveis apresenta uma tendência de descida na próxima segunda-feira com o preço do gasóleo a descer 2 cêntimos e da gasolina a descer 3 cêntimos.

Os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) mostram que o preço médio do litro de gasolina em Portugal custa atualmente 1,670 euros/litro euros, enquanto o do gasóleo vale 1,5 euros.

Ainda assim, é importante salientar que os valores podem variar nos postos de abastecimento, já que o preço fixado na rede tem ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado e o nível de custos fixos de cada posto.