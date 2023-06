“Cinto-me vivo”: Número impressionante de infrações rodoviárias…

Arrancou no passado dia 20 de junho uma ação da GNR, pela PSP e pela ANSR. A campanha rodoviária batizada com o nome “Cinto-me Vivo” decorreu entre os dias 20 e 26 de junho e já há números. De acordo com o relatório, foram registadas mais de 12 mil infrações só nesse período.

Cinto-me vivo: 12.199 infrações e 43.833 veículos inspecionados...

A PSP e a GNR registaram 12.199 infrações, das quais 597 relativas à não utilização ou uso incorreto de cinto de segurança. A operação de fiscalização decorreu no âmbito da campanha "Cinto-me vivo" e contou com a participação da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), tendo sido inspecionados 43.833 veículos.

De acordo com o comunicado, as forças de segurança adiantam que foram sensibilizados 321 condutores e passageiros, no sentido de usarem "sempre uma cadeirinha homologada [...] e adaptada à altura e peso da criança", cinto de segurança e capacete "de modelo aprovado, devidamente ajustado e apertado".

Refere ainda o comunicado que...

Esta campanha contou [...] com a participação do serviço das administrações regionais da Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira na realização de ações de sensibilização, completando o trabalho de fiscalização que tem sido realizado pelos comandos Regionais da PSP.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2023, a campanha foi divulgada através de redes sociais e cinco ações de sensibilização da ANSR. As ações da ANSR foram realizadas em simultâneo com as operações de fiscalizações da PSP e da GNR, nas localidades de Lisboa, Carreço (Viana do Castelo), Porto, Esposende (Braga) e Barreiro (Setúbal").