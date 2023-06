“Cinto-me Vivo” arranca hoje! GNR e PSP vão fiscalizar o uso dos elementos de segurança

Arranca, hoje, uma ação planeada pela GNR, pela PSP e pela ANSR: a nova campanha rodoviária "Cinto-me Vivo".

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP lançam, hoje, terça-feira (20), a campanha "Cinto-me Vivo". De nome autoexplicativo, esta ação procura incentivar os condutores a adotar comportamentos mais seguros, na estrada, bem como promover a utilização dos dispositivos de segurança.

Numa colisão frontal a 50 quilómetros por hora (km/h), um condutor com 70 quilos, sem cinto de segurança, sofre um impacto equivalente a uma queda livre de um terceiro andar.

Lembraram as entidades, destacando também que o uso de capacete de modelo aprovado, devidamente apertado e ajustado, reduz o risco de morte, em caso de acidente, em 40%.

Além disso, "está igualmente comprovado que a utilização correta de cadeirinha homologada e adaptada ao tamanho e peso da criança, reduz, em 50%, o risco de morte".

Conforme explicado, num comunicado conjunto, a campanha prolongar-se-á até à próxima segunda-feira (26), e incluirá, além de ações de sensibilização organizadas pela ANSR, operações de fiscalização, reguladas pela GNR e pela PSP.

As referidas ações de sensibilização da ANSR vão ter lugar no continente, mas também nos serviços das administrações regionais da Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira.

As operações de fiscalização pela GNR e PSP vão ter especial incidência em vias de acesso com elevado fluxo rodoviário, procurando a diminuição do risco de ocorrência de acidentes, bem como a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores, nomeadamente, em relação à utilização dos dispositivos de segurança.